Jahresrückblick: Wolfenbütteler findet Säugling in Gartenhaus

Anwohner der Straße Pfingstanger in Wolfenbüttel haben einen in einem Garten abgelegten Säugling gefunden.

Wolfenbüttel. Das Neugeborene wird am 11. Mai von einem Anwohner in einem Gartenhaus gefunden. Von den Eltern fehlt bis heute jede Spur.

Dieser Fall sorgt für Aufsehen in der Region. In den frühen Morgenstunden des 11. Mai findet ein Wolfenbütteler in seinem Gartenhaus in der Straße „Am Pfingstanger“ ein kleines Bündel. Darin ist ein Säugling eingehüllt – 55 Zentimeter lang, dunkelblondes Haar, helle Haut. Er ist leicht unterkühlt, aber er lebt. Von den Eltern fehlt jede Spur.

Das Kind wird in die Kinderklinik nach Braunschweig gebracht und untersucht. Das dortige Jugendamt nimmt ihn in Obhut. Dem Baby geht es gesundheitlich gut, obwohl es offenbar kurz zuvor auf die Welt gekommen ist. Die Wolfenbütteler Polizei und die Staatsanwaltschaft ermittelt in alle Richtungen – ohne Erfolg.

Ende Juli gehen die Beamten mit einer Aufnahme einer Überwachungskamera an die Öffentlichkeit. Auf diesem Video ist eine Person mit einem Bündel im Arm zu sehen, die das Grundstück betritt und kurze Zeit später wieder verlässt. Hierbei könnte es sich laut Polizei mutmaßlich um die Mutter mit dem Säugling handeln, welche einen geeigneten Ort sucht, um das Baby abzulegen. Das Kind hat mittlerweile eine Adoptionsfamilie gefunden. Von den leiblichen Eltern fehlt bis heute jede Spur.

