Wolfenbüttel: Kommissariatsleiter Bergmann geht in den Ruhestand

Wolfenbüttel. 44 Jahre hat Bernhard Bergmann dem Dienst in der niedersächsischen Polizei gewidmet. Jetzt geht der Kriminaloberrat in den Ruhestand.

Max Bernhard Bergmann ist nach 44 Jahren im Dienst für das Land Niedersachsen in den Ruhestand eingetreten. Polizeipräsident Michael Pienta verabschiedete den 63-jährigen Kriminaloberrat im coronabedingt kleinen Kreise.

Vom Dozenten zum Kommissariatsleiter

Bergmanns Karriere in der Polizei begann im Dezember 1976. Nach seinem Studium Mitte der 90er Jahre war er lange als Dozent an der damaligen Hildesheimer Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege tätig, zuletzt als Studiendekan im Fachbereich Polizei.

Ab dem Jahr 2007 folgten mehrere Leitungsfunktionen bei der Polizei in Braunschweig. So war er lange Zeit als Leiter des Zentralen Kriminaldienstes in Salzgitter eingesetzt. Die vergangenen zwei Jahre führten Bergmann dann als Kommissariatsleiter der Polizei nach Wolfenbüttel, seinem Herkunftsort. Dort lag ihm vor allem das Sicherheitsempfinden der Bewohner am Herzen. Speziell Brandstiftungen und Verbrechen gegenüber Älteren nehm er sich vor.

Polizeipräsident Pienta dankt Bergmann für bereicherndes Engagement

„Bernhard Bergmann verlässt die Polizei Niedersachsen nach 44 Dienstjahren. Während seiner Zeit an der Fachhochschule Hildesheim hat Herr Bergmann maßgeblich an der Aus- und Fortbildung etlicher Kolleginnen und Kollegen mitgewirkt“, sagte Polizeipräsident Pienta bei der Verabschiedungszeremonie.

„Als kompetenter Planer und Organisator war er eine Bereicherung für die Polizeidirektion Braunschweig“, so Pienta weiter. „Von seinem großen Verhandlungsgeschick, seiner Kooperationsfähigkeit, seinem Einfühlungsvermögen und ausgeprägten Gerechtigkeitsempfinden konnten wir als Polizei, insbesondere seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viele Jahre profitieren.“ Der Polizeipräsident bedankte sich ausdrücklich bei dem scheidenden Kriminaloberrat und wünschte ihm für dessen Zukunft alles Gute, vor allem Gesundheit.

Christin Bartels tritt die Nachfolge des scheidenden Bergmann an

Die Leitung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel übernimmt ab dem 1. Januar 2021 die Polizeioberrätin Christin Bartels. Die 37-jährige war zuvor Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Gifhorn. „In ihrer neuen Funktion wünsche ich Frau Bartels viel Erfolg in der verantwortungsvollen Aufgabe und ein gutes Händchen bei allen anstehenden Entscheidungen“, so Michael Pientka.

