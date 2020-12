Vermutlich mit einem sogenannten „Polenböller“ sprengten am Mittwochabend bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten an der Ludwig-Richter-Straße in Wolfenbüttel auf. Ob und wie viele Zigarettenschachteln entwendet worden sind, konnte die Polizei am Donnerstag noch nicht sagen.

Automat wurde „erheblich“ beschädigt

Ebenso stehe die Schadenshöhe nicht fest. Der Automat sei erheblich beschädigt worden, heißt es. Hinweise: (05331) 9330.

red