Jahresrückblick: Schwierige Vorbereitung auf Wahljahr 2021

Nicht nur in der Bundeshauptstadt Berlin haben die Parteien Schwierigkeiten, sich auf die im Jahr 2021 anstehenden Wahlen vorzubereiten, wie man am Beispiel der CDU sieht, die immer noch auf der Suche nach einem Nachfolger für die CDU-Chefin Annegret Karrenbauer und die Kanzlerin Angela Merkel ist. Auch die Parteien im Landkreis Wolfenbüttel müssen sich auf die Wahlen 2021 vorbereiten. Und sie sind dabei noch nicht soweit, wie sie sich das eigentlich vorgestellt hatten. Aufgrund der Corona-Pandemie konnten 2020 nicht alle Parteitage zur Nominierung der Kandidaten stattfinden.

So musste zum Beispiel die SPD die Nominierung ihres Bundestagskandidaten, dem Nachfolger von Ex-Vizekanzler Sigmar Gabriel, auf den Januar verschieben. Dann wird die Entscheidung zwischen Dunja Kreiser aus dem Unterbezirk Wolfenbüttel, die sich zuvor in Wolfenbüttel gegen Lennie Meyn durchgesetzt hatte, und Michael Letter aus Salzgitter fallen. Mit Holger Bormann haben die CDU und mit Victor Perli die Linken zumindest schon ihre Kandidaten rechtzeitig nominieren können.

Im Herbst 2021 findet aber nicht nur die Bundestagswahl statt, sondern auch die Kommunalwahl in Kombination mit der Direktwahl von fünf Bürgermeistern und der Landratswahl. Das bedeutet für einige Wolfenbütteler, dass sie am Tag der Kommunalwahl bis zu fünf Wahlzettel ausfüllen müssen. So müssen zum Beispiel die Bewohner der Wolfenbütteler Ortsteile nicht nur ihre Ortsräte wählen, sondern auch den Stadtrat und den Kreistag sowie den Wolfenbütteler Bürgermeister und Landrat.

Bis auf Dirk Neumann, Samtgemeindebürgermeister Elm-Asse, der bereits 2019 gewählt wurde, und Marco Kelb, Samtgemeindebürgermeister Sickte, der im Frühjahr 2020 gewählt wurde, stehen alle hauptamtlichen Bürgermeister der Einheits- und Samtgemeinden im Herbst zur Wahl. Um das Amt des Landrats bewerben sich – bisher – die Amtsinhaberin Christiana Steinbrügge (SPD) und der stellvertretende Landrat Uwe Schäfer (CDU).

Einen neuen Bürgermeister wird es auf jeden Fall in der Stadt Wolfenbüttel geben, da der inzwischen parteilose Thomas Pink nach zwei Wahlperioden nicht mehr antreten wird. Um seine Nachfolge haben sich bisher beworben: der parteilose Ivica Lukanic, der vom neuen Bündnis unabhängiger Wähler unterstützt wird, Dennis Berger (SPD), Adrian Haack (CDU) und Stefan Brix von den Grünen. Einen neuen Bürgermeister wird es auch in der Samtgemeinde Baddeckenstedt geben, da dort SPD-Bürgermeister Klaus Kubitschke nicht mehr antreten wird.

Erneut zur Wahl stellen wollen sich die Amtsinhaber Marc Lohmann (parteilos), Samtgemeindebürgermeister Oderwald, Detlef Kaatz (SPD), Bürgermeister von Cremlingen, sowie Andreas Memmert, Bürgermeister Schladen-Werla. Fest steht, dass die neue Wahlperiode für die hauptamtlichen Bürgermeister und den Landrat jeweils nur fünf Jahre dauern wird, da diese Wahlen künftig stets zeitgleich mit der Wahl der Kommunalparlamente stattfinden soll.