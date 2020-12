Die Heilige Nacht der Tiere

In der alten ehemaligen Residenzstadt im Harzvorland war es am Heiligen Abend ganz still. Kein Auto fuhr im Zentrum der Stadt, kein Mensch war zu sehen, vollkommen still war es – ja, es war fast unheimlich. Nur die vielen von der Stadt phantasievoll angebrachten Lichterketten an Straßenbäumen und herbeigeschafften Tannen sowie aus Licht gestaltete Figuren und die erleuchteten Fenster der schönen Gebäude am Rathausmarkt vermochten, diesem unheimlichen Eindruck Paroli zu bieten.

In der Heiligen Nacht erwachen die Tiere

Doch nicht nur Wolfenbüttel, sondern die Welt insgesamt war im vergehenden Jahr durch eine menschheitsbedrohende Pandemie immer unheimlicher geworden, was sich auch auf die Adventszeit auswirkte. Kein Weihnachtsmarkt hatte die Tage und vor allem die Abende freudig auf das Fest eingestimmt. Die Menschen blieben daheim. Doch auf dem hell erleuchteten Rathausmarkt bewegte sich um Mitternacht etwas, und man hörte Hufgeklapper.

Mit der Heiligen Nacht hat es ja, wie seit alters her bekannt und wie auch heute noch jedermann weiß, seine besondere Bewandtnis: Tiere sprechen, Bäume träumen, Unbelebtes wird belebt, die Wirklichkeit verschwimmt, und die Phantasie nimmt ihren Platz ein.

Den Anfang machen die Pferde – Gustav und Jule

Und dies war genau die Stunde, in der sich seit zehn Jahren Freunde der besonderen Art trafen, fünf an der Zahl und alle vierbeinig. Eingeladen hatte wie immer Gustav, der Hengst vom Herzog-August-Denkmal in der Mitte des Marktplatzes. Ganz behutsam löste sich Gustav von dem an ihn gelehnten Herzog, der nun zusehen musste, wie er die Balance hielt, und glitt auf den Boden. Eng war’s in diesem Jahr aber nicht, denn keine Weihnachtsmarktbuden standen wie in den vergangenen Jahrzehnten um das Denkmal herum.

Aus der Langen ertönte fröhliches Hufgeklapper. Oh ja, ja, ja, da kam sie schon, die Freundin seines Herzens: Julia, auch Julchen oder Jule genannt – die pfiffige, immer fröhliche und gebildete Stute vom Julius-Markt. Gustav liebte sie sehr; sie war es, die ihm die Kraft verlieh, das ganze Jahr über auf dem Markt zu stehen, sich fotografieren und filmen zu lassen und Angenehmes, aber auch manches Unangenehme zu hören — in diesem Jahr 2020 war letzteres leider besonders häufig gewesen. Jule war es, die ihm in der Christnacht die Welt erklärte. Bis vor kurzem hatte der etwas eitle, im Übrigen aber grundsolide, seiner niedersächsischen Heimat verbundene und seinen Freunden herzlich zugetane Gustav mit seinem Namen gehadert. Als er sich jüngst Porsche nennen wollte, bloß weil diese Autofirma ein Pferd als Markenzeichen trug, hatte Jule gelacht: „Das hat nizhts mit dem Niedersazhsen-Pferd zu tun, Gustav, sondern mit Stuttgart. Genauso gut könntest du dizh Ferrari nennen, die haben auzh ein Pferd im Firmen-Logo!“ „Auch nicht schlecht“, hatte Gustav gedacht, aber die Sache nicht weiterverfolgt. Doch als Jule ihm erläuterte, dass auch sein Herzog August gelegentlich als Gustavus firmiert hatte, war er’s zufrieden gewesen.

Jule will dem "C" zu seinem Recht verhelfen

Wie immer war Jule als einzige pünktlich zum vereinbarten Treffen gekommen. Sie war es auch, die, anders als die anderen, mit einer schwierigen Vergangenheit zurechtkommen musste. Denn als sie und ihr Reiter, Herzog Julius, 1993 in der Stadt aufgestellt wurden, hatte es großen Krach gegeben, der so laut anschwoll, dass auch die überregionalen Medien darüber berichteten. Doch seitdem waren viele Jahre verflossen. Jule hatte sich an ihrem Standort eingerichtet und fühlte sich dort durchaus wohl.

Die selbstbewusste Jule gönnte sich, sehr zur Freude ihrer Umgebung, eine sprachliche Eigenart, die eben schon in Erscheinung trat. Seitdem sie eine Auseinandersetzung zwischen zwei Lateinlehrern der Großen Schule gehört hatte, bei der es um die Aussprache des C im Lateinischen ging und in der einer der beiden Kontrahenten entrüstet ausgerufen hatte: „Nie werde ich sagen: Käsar und Kikero gingen in den Kirkus“ — seitdem also hatte sie es sich zur Aufgabe gemacht hatte, dem C überall, also auch im Deutschen zu seinem Recht zu verhelfen. So sprach sie vom Bäzker (Bäcker), von der Müzke (Mücke) oder vom Rüzken (Rücken). Ihre Freunde aber schätzten sie für diese „Mazke“ umso mehr.

Henry und Schorse sind Fußballfans

Nachdem sich die Pferde liebevoll begrüßt hatten, gesellten sich zwei weitere Freunde gemächlich zu ihnen, nämlich Henry und Schorse, die beiden Löwen vor der Bibliothek. Obwohl sie aus demselben Wurf stammten, hatten sie sehr unterschiedliche politische Ansichten, vor allem über die Hauptstädte der ehemaligen Länder, Hannover und Braunschweig, die nach dem Krieg im Bundesland Niedersachsen aufgegangen waren. Henry war ein Braunschweiger durch und durch, in dessen Gegenwart man den Namen der Niedersächsischen Landeshauptstadt nicht aussprechen durfte. Er selbst redete, wenn es nicht anders ging, nur von West-Peine. Versteht sich, dass er ein glühender Anhänger von Eintracht Braunschweig war. Das Ende der letzten Fußballsaison hatte ihn doppelt beglückt. Seine Eintracht war von der Dritten in die Zweite Liga auf-, während Hannover 96 von der Ersten in die Zweite Liga abgestiegen war.

Schorse hingegen zeigte deutlich Sympathien für die 96er. Er sprach aber nur von „den Roten“, denn ihren offiziellen Namen durfte er in Gegenwart seines Bruders nicht ins Maul nehmen. „Wat dem Eenen sin Uhl, is dem Annern sin Nachtigall.“ Dieses Sprichwort traf voll und ganz auf die Sichtweise der beiden Löwenbrüder in Sachen Aufstieg und Fall der beiden Fußball-Vereine zu, und Schorse gehörte sehr zu seinem Leidwesen diesmal zu den Eulen.

Schorse ist historisch versiert – und grüßt norddeutsch mit "Moin"

Der 140 Jahre alte Schorse verehrte das ehemalige Königreich Hannover sehr. Er konnte sich innerlich echauffieren, wenn er Diskussionen von Tagungsteilnehmern vor der Eingangspforte der Bibliothek über den „Deutschen Krieg“ mitanhörte. Dass Hannover 1866 von den militaristischen Preußen „gefressen“ worden war, hatte er den „preußischen Räubern“ über Jahrzehnte übelgenommen. Welche Freude, als die Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg Preußen auflösten!

Schorse hatte einem anderen Gespräch entnommen, dass das Königreich Hannover sogar eine Kriegsflotte gehabt habe, wenn auch nur eine sehr kleine. Von da an hatte sich sein Interesse an allem entzündet, was mit dem Meer zusammenhängt. Der nicht sehr gesprächige Schorse verwendete, wenn er einmal etwas sagte, gern Begriffe, die seiner Meinung nach Fahrensleute gebrauchten, wie etwa „achtern“, „backbord“, „Crew“, „Segeltörn“ etc. Das braunschweigische offene A („Ahle mit Wahle“ – Eile mit Weile) benutzte er nie, dafür aber den norddeutschen Gruß „Moin“ zu jeder Tageszeit. Auch hamburgisches Missingsch schätzte er sehr, wie etwa „klug sind sie alle, plietsch muss man sein“ oder das verballhornte „dat mussu goar nich ignorieren“.

Amadeus der Wolfe mag Mozart

Als letzter der Heiligabend-Runde traf der kleine Wolf Amadeus ein. Er hatte den längsten Weg, denn er war seit einigen Jahren in einer gesicherten Halle auf einem großen Gelände des Tiefbauamtes untergebracht. Unterwegs war ihm nicht ein einziger Mensch begegnet. Viele Jahre hatte Amadeus vor einem Eingang des Karstadt-Hertie-Baues mit Blick auf das Schloss gestanden. Gestaltet wurde er 1979 von dem Bildhauer Erich Schmidtbochum, der auch den Nathan vor dem Lessinghaus geschaffen hatte. Als der Abriss des Kaufhaus-Gebäudes begann, wurde der besonders von Kindern geliebte Wolf zur Sicherheit aus dem Verkehr gezogen.

Amadeus war ein Mozart-Verehrer, obwohl ansonsten gänzlich unmusikalisch. Seine geringe Größe, er war der Kleinste der fünf, versuchte er mit dem leider nicht zu beweisenden, aber oft wiederholten Hinweis wett zu machen, dass es einer seiner Vorfahren gewesen sei, der dem Ort seinen Namen verliehen hätte. Seit einiger Zeit pflegte er dies auffällig unauffällig mit einer kurzen Pause bei der Namensnennung seiner Heimatstadt zu betonen: Wolf*enbüttel.

Als sie alle versammelt waren, tauschten die Tiere erst einmal Neuigkeiten aus

Im Übrigen war er immer ein scharfer Beobachter und bissiger Kommentator von allem gewesen, was sich in der Stadt zutrug. Doch seitdem er sozusagen ausgelagert war, bekam er nicht mehr viel mit, bis auf die Gespräche mit seinen Freunden und das, was die Mitarbeiter der Behörde erzählten, wie etwa der sympathische Handwerksmeister, der für ihn verantwortlich war. Ihm war Amadeus besonders dankbar dafür, dass er sicher untergebracht war, denn in einer Zeit, in der meterweise Kupferkabel gestohlen werden, ist sein metallener Körper besonders gefährdet. Die Frage, die früher immer ihm zuerst gestellt wurde, richtete er jetzt in die Runde:

„Was gibt’s Neues?“

„Azh, es ist furzhbar,“ seufzte Jule, worauf die beiden Löwen nur mit Mühe ein Grinsen unterdrücken konnten. „Die armen, armen Menszhen, sie tun mir ja so leid! So viele erkranken an diesen greulizhen Viren und ganz viele sterben!“ „Wenn die Menschen man einen lütten Teil dieses Mitleids auch umgekehrt für die Tiere übrig hätten…“ brummte Schorse seinem Bruder ins Ohr.

„Das ist wirklich furchtbar“, schnaubte der alle überragende Gustav in die Runde. „Aber bis zu dieser scheußlichen Pandemie seit dem Frühjahr hat sich seit unserem ersten Treffen vor zehn Jahren hat sich in unserer ohnehin schon schönen Stadt viel zum Besseren verändert. So kann ich einen Teil der Reichsstraße sehen, die ganz neugestaltet wurde. Das ist nicht jedermanns Geschmack, aber sie gefällt mir jetzt viel besser, sie ist offener, freier geworden und nicht mehr so miefig-piefig mit Kiosk und Klo wie zuvor, und irgendwann werden die schönen Brunnen und Wasserspiele auch wieder funktionieren.“

„Ein rizhtiges Schmuzkstüzk ist auch unser rundum erneuertes Lessing-Theater geworden, auch von innen“, berichtete Jule, „und von seinem Programm waren Gäste von nah und fern begeistert — bis halt eben diese blöden Vieren…“

Einiges hat sich getan in der Lessingstadt

„Das neue Geschäftshaus, dem Amadeus weichen musste, ist ebenfalls wegen der Viren noch gar nicht so richtig in Gang gekommen“, berichtete Henry. „Besonders gefällt uns sein Name, der groß unterm Dach prangt: Löwentor“, griente er und fuhr fort: „Auch der Schlossplatz hat ein völlig anderes Gesicht bekommen, großzügiger und repräsentativer, mit einem Springbrunnen und nicht mehr von einer Straße durchschnitten. Schau ihn Dir mal an, Amadeus, er wird Dir gefallen.“

„Mir wäre es ja lieber gewesen, man hätte die Oker schiffbar gemacht und einen Hafen gebaut“, knurrte Schorse, „doch zugegeben, der Platz sieht gut aus, auch der Prof.-Paul-Raabe-Platz mit dem in der ehemaligen Jahnturnhalle vor drei Jahren eröffneten neuen Bürgermuseum und dem fröhlichen Wilhelm-Busch-Denkmal. Es ist ein schöner Ausblick, den wir jeden Tag genießen.“ Henry pflichtete ihm bei und fuhr fort: „Ja, in unserer alten, traditionsreichen Innenstadt hat sich in den letzten zehn Jahren tatsächlich sehr viel verändert. So ist wenige Schritte von der Bibliothek entfernt im September die völlig neue Sportanlage an der Meesche eröffnet worden. Von Menschen, die die Anlage besichtigt hatten und sich vor unserer Treppe unterhielten, haben wir mehrfach Worte wie ‚hochmodern‘, ‚ansehnlich‘, ‚geschmackvoll‘ oder ‚bestens ausgestattet‘ gehört. Schade nur, dass die Menschen die Anlage zurzeit nicht nutzen können. Ich mache mir wirklich Sorgen um unsere Stadt, sollte diese Pandemie noch viele Monate anhalten. Ich denke dabei vor allem an die Geschäfte, die Gastronomie, an Kunst und Kultur, an Lernende und Lehrende.“

Viele Tierfreunde waren in Wolfenbüttel schon zu Gast

Diese Sorgen wurden von allen geteilt, und keiner machte Witze wie etwa Schorse vor zehn Jahren, der davon sprach, dass das Jesuskind in einem Feinkostgeschäft geboren worden sei – wobei er mit Feinkost Ochs und Esel gemeint hatte. Ein bedrücktes Schweigen breitete sich unter den Tieren aus.

„Amadeus“, bat Jule, „erzähl uns doch noch etwas über Tiere und über Gott und die Welt.“ Das ließ sich der gebildete Wolf nicht zweimal sagen. „Wir Tiere“, hub er an, „spielen in der Heiligen Schrift der Christenmenschen keine geringe Rolle. Wir waren auch bei der Erschaffung der Welt noch vor den Menschen dran. Und denkt nur an die Arche, die Gott bei dem frommen Noah in Auftrag gab und der so Tiere jeder Art und seine eigene Familie vor der Sintflut retten konnte! –

In unserer Stadt lebte übrigens der große Dichter Gotthold Ephraim Lessing, der viele Tierfabeln geschrieben hat. Die Löwenbrüder schauen übrigens auf sein Haus, in dem er 1781 gestorben ist. Auch Wilhelm Busch, der am meisten übersetzte deutsche Dichter, der viele Jahre lang hier im Forsthaus seine Ferien genoss, war ein großer Tierfreund und Bienenkenner – eine Tierart, die leider, wie so viele andere, vom Aussterben bedroht ist.“ Die Tiere nickten traurig mit den Köpfen.

Die Tiere gedenken dem Gelehrten Lessing

Amadeus fuhr fort: „Ein heute noch weltberühmter Gelehrter, Gottfried Wilhelm Leibniz, der die Kurfürstliche Bibliothek in einem Ort mit unaussprechlichem Namen leitete, war im Nebenamt 25. Jahre auch an unserer Herzoglichen Bibliothek Direktor.“ Er grinste in Richtung Henry. „Der hat schöne Dinge über die Seele von uns Tieren gesagt. Und es gibt ja wirklich unter uns tolle Typen, von denen die Menschen etwas lernen können.“

„Ja“, pflichtete ihm Henry mit stolz geschwellter Brust bei, „etwa unser Vorfahr, der Herzog Heinrich den Löwen aus Dankbarkeit überallhin begleitete und ihm half, wo er konnte, weil der Herzog ihm bei einem Kampf mit einem Drachen beigestanden hatte. Freundschaft und Dankbarkeit sind zwei schöne Züge, bei uns Tieren wie bei den Menschen.“

Geld ist rund und rollt weg, aber Bildung bleibt

„Ja, und Mitleid und Hilfsbereitschaft gehören auch dazu“, ergänzte Amadeus, „wenn meine Ahnin Lupa vor vielen hundert Jahren Romulus und Remus nicht gesäugt hätte, wären beide vor Hunger gestorben. Vielleicht hätte es dann nie ein römisches Weltreich gegeben, wer weiß?“

„Klar, das sind Erzählungen, Dizhtung, sagen die Menszhen dazu“, fasste Jule zusammen, „doch ist die oft wahrer als das, was den Menszhen als wahr verkauft wird, etwa von Finanzhaien“. „Keine Hai-Beleidigungen, bitte!“ griente Amadeus, „ja, du hast Recht. Was bleibet aber, stiften die Dichter, hat einer von ihnen gesagt. Und ein anderer, der früher hier im Harz gewandert ist, meinte: Geld ist rund und rollt weg, aber Bildung bleibt. Es ist daher besonders schön, dass ein Tier für Dichtung steht, das aus eurer Art stammt, Jule und Gustav: Pegasus, das geflügelte Ross. Es hat mit einem Hufschlag eine Quelle geöffnet, aus der alle Dichter trinken.“

„Wie schön!“, seufzte Gustav, der nie genug von diesem Flügelross hören konnte. Doch nun war es Zeit, Abschied zu nehmen, was in diesem Jahr sehr still geschah. Jule ergriff noch einmal das Wort: „Von den beiden Lateinlehrern aus der Großen Szhule habe ich eine Bitte gehört, die für Menszen aller Religionen und alle Tiere gilt:

QUOD DI BENE VORTANT! – Mögen es die Götter zum Guten wenden!