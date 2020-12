Wolfenbütteler Fotowettbewerb "Blende" geht zu Ende

Wolfenbüttel Nur noch wenige Tage besteht die Möglichkeit zur Teilnahme, denn am 31. Dezember endet der diesjährige Zeitungsleser-Fotowettbewerbs. Bis dahin können noch analoge und digitale Fotos an die Redaktion der Wolfenbütteler Zeitung zu fünf verschiedenen Themen plus einem Sonderthema für jugendliche Fotografen geschickt werden. Nur so bewahren sich alle Amateurfotografen aus dem Einzugsbereich der Wolfenbütteler Zeitung die Chance auf die Geld- oder Sachpreise im Gesamtwert von über 45.000 Euro.

Blumen eignen sich natürlich auch für das Sonderthema „Farben und Kontraste“. Foto: Jarl-Ernst Hueske

Die lokalen Sieger werden im Januar 2021 ermittelt, die Bundessieger folgen im Februar 2021. Neu ist die Regel, dass die Teilnehmer nur Fotos einreichen dürfen, die bis zu drei Jahre alt sind und somit nicht älter als im Juni 2017 aufgenommen wurden. Je Wettbewerbsthema dürfen zudem nur maximal drei Fotos je Amateurfotograf eingesandt werden.

Zur Erinnerung: Das sind die diesjährigen Wettbewerbsthemen des Blende-Fotowettbewerbs:

„Elemente“: Die Griechen hielten die vier Elemente: Feuer, Wasser, Erde und Luft für die Bausteine unserer Welt. Bei diesem Thema besteht die Möglichkeit, entweder ein Element einzeln darzustellen oder alle vier Elemente in einer Collage zusammenzusetzen.

„Besondere Himmelsphänomene“ gibt es fast jeden Tag auch in Wolfenbüttel zu bewundern.

„Schwarz-Weiß-Fotografie“: In Bezug auf das Motiv lassen wir Ihnen freie Hand. Denken Sie aber daran, dass ein gelungenes Schwarz-Weiß-Foto von klaren Linien und vor allem dem Licht abhängt.

„Street-Art“: Zugegeben in Corona-Zeiten findet man kaum Künstler auf der Straße.

„Lebensfreude“: Auch wenn die Zeiten zurzeit nicht gerade Anlass zur Freude bieten, so gibt es dennoch immer wieder kleine Anlässe, bei denen man Lebensfreude in einem Bild einfangen kann.

Sonderthema für Jugendliche bis 18 Jahre: „Farben und Kontraste“: Bei diesem Thema steht Kreativität an erster Front. Es gibt so viele Farben und Kontraste in der Umwelt zu entdecken, wie zum Beispiel ein kunterbuntes Plakat, farbenfrohe Gebäude oder eine einzelne Blume, die sich vom Hintergrund abhebt.

Auch in Corona-Zeiten gibt es immer wieder besondere Anlässe für Lebensfreude, etwa bei einer Hochzeit, vor allem, wenn man nach der Trauung im Wolfenbütteler Standesamt mit einem derartigen Auto abgeholt wird. Foto: Karl-Ernst Hueske

Und so läuft der Wolfenbütteler Blende-Wettbewerb ab: Analoge Bilder können in der maximalen Größe von 20 mal 30 Zentimeter an die Redaktion der Wolfenbütteler Zeitung, Stichwort Blende 2020, in die Lange Herzogstraße 47 in 38300 Wolfenbüttel geschickt werden. Nicht vergessen: Auf der Rückseite der Fotos müssen der Namen, die Adresse und Telefonnummer des Fotografen sowie das Wettbewerbsthema und beim Jugendthema das Alter des Fotografen angegeben werden.

Die Plattform, um digitale Fotos für den Wettbewerb hochzuladen, lautet: www.prophoto-online.de. Zunächst müssen sich die Amateurfotografen dafür unter: www.prophoto-online.de/blende-fotowettbewerb/ registrieren. Die elektronisch eingereichten Fotos für den „Blende“-Fotowettbewerb müssen sich an nachstehende Richtlinien halten. Die minimale Seitenlänge beträgt 800 Pixel. Die maximale Seitenlänge darf 4.000 Pixel nicht überschreiten. Sobald ein JPEG-Foto mit einer Seitenlänge kleiner als 800 Pixel und größer als 4.000 Pixel hochgeladen wird, funktioniert der Upload nicht. Die maximale Bildgröße darf 8 MB nicht überschreiten.