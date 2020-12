Wolfenbüttel Bei einem Unfall ist in Wolfenbüttel ein Fahrer mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Er wurde leicht verletzt.

Auto stürzt in Wolfenbüttel eine Böschung hinunter

Ein 25-jähriger Autofahrer ist Heiligabend gegen 14.15 Uhr mit seinem Fahrzeug in einer Rechtskurve auf der Friedrich-Ebert-Straße in Wolfenbüttel nach links von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann war in Richtung Grüner Platz unterwegs. Das teilt die Polizei mit.

Im weiteren Verlauf sei das Fahrzeug eine Böschung hinuntergestürzt und dann auf dem Dach liegen geblieben. Der Autofahrer habe sich eigenhändig aus dem Fahrzeug befreien können. Er habe sich leicht verletzt, habe aber in Krankenhaus gebracht werden müssen. Das Fahrzeug habe von einem Abschleppunternehmen geborgen werden müssen. Es handele sich um einen Totalschaden.

red