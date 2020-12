Viele Teilnehmer beim Auto-Gottesdienst auf die Kaiserpfalz Werla

Der Open-Air-Gottesdienst auf dem Gelände der Kaiserpfalz Werla am Heiligen Abend passte zum laufenden Jahr. Vieles musste improvisiert werden. Am Ende gelang Pfarrer Frank Ahlgrim und zahlreichen Helfern eine schöne Veranstaltung. Zirka 40 Fahrzeuge reihten sich vor der auf einem LKW eingerichteten Bühne auf. Auf diese Weise konnten die Besucher an dem Freiluft-Gottesdienst im Auto teilnehmen.

Die Einfahrt zur Kaiserpfalz und der Weg von der Landesstraße dorthin waren mit Lichtern geschmückt. Auf dem Festplatz standen vereinzelt Wachsfackeln. Ahlgrim und seine Helfer hatten sich reichlich Mühe gegeben, den Besuchern einen schönen Gottesdienst zu gestalten. Die Bühne auf dem LKW war festlich geschmückt. Ein großer Rundballen Stroh diente als Altar, daneben leuchteten die Kerzen am Weihnachtsbaum.

Predigt unter dem Motto "kannste knicken"

Statt des Krippenspiels waren die Figuren der Heiligen Familie auf einer Schultafel mit farbiger Kreide aufgemalt. Gielder Kinder sangen dazu Lieder, die vorher aufgezeichnet worden waren und nun als Videos über eine eigens aufgestellte Leinwand flimmerten. „Zünd ein Licht an“, sangen sie an einer Stelle, ein Licht gegen Gewalt und Hoffnungslosigkeit.

Ein Lkw-Anhänger dient als Bühne. Foto: Frank Schildener

„Dieses Jahr ist alles anders“, sagte Ahlgrim in seiner Predigt, die unter dem Motto „kannste knicken“ stand. Viele liebgewonnene Weihnachtsrituale könnten dieses Jahr nicht stattfinden. „Wenn man so vieles knicken kann, kann man selbst schon geknickt werden“, sagte er. Doch das Fest richte sich nicht nach den Umständen. Musik und Predigt gab es aus großen Lautsprecherboxen zu hören. Und auch, wenn es in den Autos möglich war, miteinander zu singen, war doch durch die geschlossenen Fensterscheiben, wenig davon zu hören. Mehr Technik wäre zu teuer gewesen, sagte Ahlgrim im kurzen Gespräch zu Beginn.

Problematischer Untergrund auf Autoplatz

Am Schluss wurde das "Vater unser" gebetet. Zwei Autogottesdienste hatte die Kirchengemeinde am Heiligen Abend ermöglicht. Der erste hatte in Altenrode stattgefunden, der zweite auf der Pfalzanlage. Am ersten Weihnachtstag wurde zudem ein Gottesdienst über den Youtube-Kanal der Kirchengemeinde übertragen und ein Gottesdienst unter strengen Hygieneregeln in der größten Kirche, in Gielde, ermöglicht. Wegen des feuchten Wetters war jedoch der Untergrund auf der Pfalz etwas problematisch. Die Besucher kamen teils mit tatkräftigem Schieben der Helfer vom Platz. Der LKW konnte mit Hilfe eines Gielder Landwirtes noch am Abend wieder auf den festen Weg geschleppt werden.