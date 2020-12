Ein Löschzug der Feuerwehr Wolfenbüttel war in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße im Einsatz.

Wolfenbüttel Wegen eines Rauchmelders ist die Feuerwehr Wolfenbüttel am Mittwochnachmittag in die Ernst-Moritz-Arndt-Straße ausgerückt. Verletzt wurde niemand.

Rauchmelder löst Feuerwehreinsatz in Wolfenbüttel aus

Angebranntes Essen hat in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Wolfenbüttel einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Stadtfeuerwehr mitteilt, kam niemand bei der Aktion am Mittwochnachmittag zu Schaden.

Bei dem Vorfall in Wolfenbüttel wurde niemand verletzt

Als in einer Wohnung in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße ein Rauchmelder losging, riefen Anwohner den Notruf 112 und verständigten die Feuerwehr. Die war binnen kurzer Zeit vor Ort und machte die Ursache des Alarmtons ausfindig: angebranntes Essen.

Blaulicht erhellte die Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Wolfenbüttel.

Die Einsatzkräfte lüfteten die betroffene Wohnung mit einem Hochleistungslüfter. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr niemand. red