Frau wird bei Überfall in Wolfenbüttel verletzt

Eine 56-jährige Geschäftsfrau aus Braunschweig ist am Montagnachmittag gegen 17 Uhr Opfer eines Raubes geworden, teilt die Polizei Wolfenbüttel mit. Demnach sei das Opfer in der Fischerstraße zu Fuß in Richtung Landessparkasse am Holzmarkt unterwegs gewesen, um dort Geld einzuzahlen.

Die Täter entrissen der Frau eine Geldtasche

In Höhe der dortigen Tiefgaragenzufahrt zum Bankgebäude seien ihr zwei unbekannte Männer auf dem Gehweg entgegenkommen. Einer der Männer habe ihr dann unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht gesprüht, teilt die Polizei mit. Der zweite Täter habe sie von hinten angegriffen – die Frau ist zu Boden gefallen. Hier habe ihr einer der Unbekannten eine Geldtasche entrissen. Anschließend seien beide Männer mit der Beute in Höhe von mehreren tausend Euro in Richtung Kannengießerstraße geflüchtet.

Eine eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. Die 56-Jährige musste mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Zur Beschreibung der Täter könne die Polizei derzeit nur sagen, dass ein Täter mit einem dunklen, der andere mit einem hellen Oberteil bekleidet war. Zeugen wenden sich an die Polizei unter (05331) 9330. red