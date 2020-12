In diesen Herbstwochen begann die Erneuerung der Trinkwasserleitung in der Hubertusstraße. Rund 600 Meter neue moderne Kunststoffleitungen werden verlegt, die die alten Leitungen aus Grauguss ersetzen.

Sehlde Der Wasserverband Peine investiert rund 320.000 Euro in eine neue Trinkwasserleitung in der Samtgemeinde Baddeckenstedt.

Neue Wasserleitung für 24 Häuser in Sehldes Hubertusstraße

Die Ampelphase auf der Hubertusstraße ist für eilige Autofahrer sicher lästig, der Grund aber durchaus erfreulich: In diesen Herbstwochen begann die Fachfirma PRT für den Wasserverband Peine mit der Erneuerung der Trinkwasserleitung in der Hubertusstraße zwischen den Einmündungen Dunkle Straße und Wanneweg.

Rund 600 Meter neue Leitungen

Aktuelle Informationen hielt Sandra Ramdohr als Öffentlichkeitsbeauftragte des Unternehmens parat: Rund 600 Meter neue moderne Kunststoffleitungen mit einem Durchmesser von 16 Zentimetern werden die alten Leitungen aus Grauguss ersetzen. Die Planer gehen von gut drei Monaten Bauzeit aus. Rund 320.000 Euro investiert der Wasserverband Peine in die Infrastrukturmaßnahme in der Samtgemeinde Baddeckenstedt. Damit würden die Qualität und Sicherheit der Trinkwasserversorgung für viele Jahre gesichert, hieß es.

Computergesteuerte Bohrungen

Ein Plus: Die Fachfirma kann im sogenannten Bohrspülverfahren agieren. Dabei wird zwischen einzelnen Baugruben gearbeitet. Zwischen diesen wird computergesteuert zunächst ein Loch horizontal gebohrt. Dieses wird im nächsten Schritt kontrolliert aufgeweitet und dann die vorbereitete Kunststoffleitung eingezogen. Das ist ein bewährtes Verfahren. Es vermeidet einen teuren Straßenaufbruch, ist schnell und sicher.

Der Verkehr kann mit einer Ampelreglung an den Baugruben vorbei geführt werden. Aber aufgrund des kurvigen und damit uneinsichtigen Verlaufs der Hubertusstraße in der Ortsdurchfahrt muss bei der Maßnahme in zwei Bauabschnitten vorgegangen werden.

Trinkwasserversorgung während des Baus gesichert

Die Erneuerung der Trinkwasserleitung ist Teil des Prioritäten-Programms des Wasserverbands und ein Teil des Wirtschaftsplans 2020. Die Trinkwasserversorgung der Bürger ist auch während der Bauphase über das bestehende Netz gesichert. Auch die Grundstückszufahrten der Anwohner bleiben erreichbar.

Erst wenn die neue Leitung die strengen Druck- und Hygienetests bestanden hat, wird sie in Betrieb genommen. Nur beim Umschluss der 42 Hausanschlüsse, die abschnittsweise an den neuen Leitungsverlauf angepasst werden müssen, kommt es kurzzeitig zu einer Unterbrechung.