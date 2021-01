Strategien gegen Stress zu Hause – alleine oder in der Familie

In diesem Jahr sind alle dazu aufgerufen, soziale Kontakte weitestgehend einzuschränken. Feste wie kürzlich das Weihnachtsfest und Neujahr und wurden mancherorts alleine verbracht. Aber auch der Alltag, der vielerorts im Homeoffice verbracht wird, wirft die Menschen auf sich selbst zurück. In Familien dagegen besteht die Herausforderung darin, Beruf und Familie unter einem Dach zu organisieren. Doch worauf sollten Familien achten, bevor das Miteinander zu viel wird? Und wie können Alleinstehende die neuen Herausforderungen bewältigen?

„Von zentraler Bedeutung scheint mir zu sein, für Entlastung zu sorgen“, sagt Jörg Hermann. Er ist psychologischer Psychotherapeut und Leiter der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Landkreises Wolfenbüttel. „Wichtig ist dabei immer, die subjektive Bedeutung und Auswirkung von Stress zu sehen“, so der Therapeut. Die könnten sich auch innerhalb einer Familie unterscheiden.

Erst beobachten, dann Lösungen finden – gemeinsam

Aber: „Es geht weniger ums Vermeiden-Können von Stress-Situationen, als darum, sich der Situation zu stellen, sie anzuerkennen und ein Umgehen damit zu entwickeln.“ Hermann rät Eltern, zu versuchen sich in die Situation ihrer Heranwachsenden hineinzufühlen.

Denn deren Entwicklungsaufgaben bestünden darin, sich in die Welt der Gleichaltrigen zu begeben und sich dort zu orientieren, sich aus der Familie zu lösen. Also das Gegenteil des durch den Lockdown erzwungenen Zeit mit der Familie. „Den Frust der Heranwachsenden aushalten“, rät Hermann, „Um dann gemeinsam Spielräume abzustimmen.“

Wie Eltern ihren Kindern helfen können

Der erste Schritt, wenn es zu Konflikten kommt, ist es, Gelassenheit zu bewahren. Hermann rät den Eltern dazu, die Situationen zu beobachten, Dynamiken und unterschiedliche Stimmungen zu erkennen und erst dann an Lösungen zu denken. Er rät zu konstruktiven Lösungen, die möglichst alle Beteiligten mit einbeziehen.

Dass der Tag Struktur hat, sei wichtig. „Dabei feste Punkte einzuplanen, in denen man zusammenkommt und ein Austausch stattfinden kann“, so der Psychotherapeut, sei ebenso wichtig wie den Ablauf flexibel zu halten. In der konkreten Ausgestaltung könne man dann kreativ werden, oder „wenn einem selbst nicht so viel einfallen will – sich an den Ideen anderer orientieren.“ Ins Handeln kommen und nicht nur konsumieren, so der Experte.

Der Junge muss an die frische Luft

Wenn man den ganzen Tag in denen eigenen vier Wänden verbringt, ist es kein Wunder, wenn diese langsam näher kommen. Daher rät Hermann im Rahmen der geltenden Regeln an die frische Luft zu kommen und sich zu bewegen. „Nicht unbedingt alle zusammen. Gerne auch mal mit einem Kind allein, oder nur mal die Eltern, wenn die familiäre Konstellation das erlaubt.“

Hermann: „Generell gilt wie auch außerhalb der Pandemie: Die Eltern haben eine Art Leuchtturmfunktion. Sie geben Orientierung und Halt und sollten altersgerechte, auf das Kind ausgerichtet, Antworten geben. Um diese elterlichen Funktionen auszuüben brauchen sie allerdings auch die entsprechende ,Wartung und Pflege‘ der eigenen persönlichen Situation und der gemeinsamen Beziehung.“

Und was, wenn es doch einmal kracht?

Das es in Zeiten wie diesen dann doch einmal zu Reibungen kommt, die sich gewitternd entladen, ist nur natürlich. Hermann empfiehlt in solchen Situationen zwei Dinge: Erstens müsse die Situation beendet werden. „Ein einseitiger Ausstieg aus einer Eskalation ist oft notwendig und gelingt meist dem, der aktuell noch mehr persönliche Ressourcen zur Verfügung hat – das sollten in der Familie in aller Regel die Eltern sein, die auch die Verantwortung dafür tragen“, so der Familienberater.

Das kann eine kurze räumliche Trennung sein. Der Psychologe empfiehlt den Eltern ein kurzes Durchatmen auf dem Balkon, eine Runde um den Block oder andere kurze Auszeiten. „Bei Kindern ist es temperaments- und altersabhängig, wie viel Unterstützung sie dabei brauchen aus einem Gefühls-Tsunami herauszukommen.“ Manche Kinder benötigten Nähe und Halt, andere körperliches Ausagieren und Abstand.

Bei älteren Kindern, Jugendlichen, aber auch Erwachsenen empfiehlt Hermann das Gespräch. Hier könne sich nach dem Streit in die Perspektive des Gegenübers hineinversetzt werden, was den Zusammenhalt wieder stärken könne.

Alleine zu Haus – Tipps gegen die Einsamkeit

„Auch alleine ist es hilfreich, sich an die gewohnte Tagesstruktur zu halten“, rät eine Mitarbeiterin des Sozialpsychiatrischen Dienstes des Landkreises Wolfenbüttel. Sie will namentlich nicht genannt werden. „An Werktagen zu gewohnten Zeiten aufstehen, Körperhygiene, Anziehen und Frühstücken.“ Wichtig sei es, Aktivitäten zu planen.

Das können Hobbys sein wie Lesen und Sport, aber auch Austausch mit Anderen. Das kann ein Telefonat, ein Brief oder digitale Kommunikation sein. Pausen, so die Expertin, sollten eingehalten werden. Dazu sollte, wer allein ist, darauf achten, für genügend Entspannung, aber auch Schlaf zu sorgen.

Arbeit und Freizeit sollten getrennt werden. Dies könne man symbolisch durch einen Wechsel der Kleidung erzielen. Auch ein Ortswechsel – und sei es nur in den nächsten Raum – könne hier helfen. Auch das Wegräumen der Arbeitsutensilien kann den Unterschied zwischen Arbeit und Freizeit ins Homeoffice tragen, beispielsweise wenn das Arbeitszimmer gleichzeitig die Küche ist.

Kontakte sind wichtig – für jeden im unterschiedlichen Maß

Nicht nur über die Struktur der einzelnen Tage sollte sich Gedanken machen, wer viel Zeit alleine verbringt. „Besonderheiten für die Freizeit oder das Wochenende zu planen, ist ebenfalls hilfreich, so die Expertin.

Dabei sollte jeder und jede sein oder ihr individuelles Maß kennenlernen und sich danach richten – auch, was den Kontakt zu Mitmenschen anbelangt: „Es braucht nicht jeder Mensch jeden Tag ein intensives Gespräch mit einem Freund oder einer Freundin. Andere aber möchten jeden Tag mit mehreren Menschen in einen kurzen Austausch gehen.“

Strukturen schaffen und Kontakte suchen, das sind Strategien gegen den Homeoffice-Blues. Aber vor allem: Aktiv werden. Die Expertin des Sozialpsychiatrischen Dienst schlägt weiter Engagement in Sportvereinen oder ein Ehrenamt vor. Wichtig sei nicht die Häufigkeit, sondern die Regelmäßigkeit. Und: „Eine weitere Strategie ist, etwas zu lernen – eine handwerkliche Tätigkeit, ein Musikinstrument oder eine Sprache.“ So kommt man noch mit Mehrwert aus der Krise.

Gemeinsam die Krise überwinden

„Die Pandemie zeigt auf nehezu brutale Weise auch die unterschiedlichen Rahmenbedingungen von Familien auf“, gibt Jörg Hermann von der Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche zu bedenken. Viele Menschen seien trotz Kontaktbeschränkungen auf fremde Hilfe und Solidarität angewiesen. Diese könne aus der Nachbarschaft kommen, so der Therapeut.

„Es sind unterschiedliche Lebenswelten, die von der Pandemie betroffen sind, wenn man einerseits an Mutter, Vater und zwei Kinder mit Haus und Garten denkt und andererseits an eine Alleinerziehende mit drei kleinen Kindern in einer hellhörigen Wohnung im Mehrfamilienhaus.“

Gemeinsame Erlebnisse, besonders positive Erfahrungen, bei denen schwierige Situationen überstanden werden, stärken den Zusammenhalt, so Hermann. Das sieht auch der sozialpsychiatrische Dienst des Kreises so: „Menschen sind soziale Wesen, wir suchen und brauchen Rückmeldung von anderen, Interaktionen mit Dritten und gemeinsame Erlebnisse, aber auch Rückzug, Rückbesinnung und Alleine-Sein. In welchem Maß ein Mensch das Eine oder das Andere möchte, ist individuell unterschiedlich.“