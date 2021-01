Auf diese Veranstaltungen kann sich Wolfenbüttel 2021 freuen

Das Jahr 2020 war kein Jahr für Veranstaltungen, Feste und Märkte. Aufgrund der Corona-Pandemie fand vieles nicht statt. Ob 2021 ein besseres Jahr wird, steht noch in den Sternen. Dennoch gibt es bereits im Veranstaltungskalender der Stadt Wolfenbüttel einige Einträge, auf die sich die Bürger in diesem Jahr freuen können. Wir schauen uns ein paar Highlights an.

Am Sonntag, 7. März, erwacht in der Wolfenbütteler Fußgängerzone der Frühling. Zur Einstimmung auf den Frühling und auf die warmen Temperaturen taucht das Veranstaltungsmanagement der Stadt die Fußgängerzone beim „Frühlingserwachen“ in ein Blütenmeer aus duftenden, bunten Blumen, heißt es auf der Homepage der Stadt. Auch ein vielfältiges Künstlerprogramm mit Musik, Stelzenfiguren und Walk-Acts sei geplant.

Verkaufsoffener Sonntag in Wolfenbüttel

Wer lieber bummeln und shoppen möchte, kommt an diesem Sonntag auch auf seine Kosten – im wahrsten Sinne des Wortes. Der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres 2021 in Wolfenbüttel findet statt. Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Geschäfte ihre Türen – vorausgesetzt die aktuelle Corona-Verordnung lässt es zu.

Um die letzten Spuren des Winters zu beseitigen, ruft die Stadtverwaltung mit Partnern am 20. und 21. März zum traditionellen Frühjahrsputz-Aktionstag „Sauberes Wolfenbüttel“ auf. Alle Bürgerinnen und Bürger können zu Müllsammler und Müllbeutel greifen, um Wolfenbüttel vom achtlos weggeworfenen Unrat zu befreien, heißt es auf der Homepage der Stadt. Kindergärten und Schulen sind bereits am Freitag, 19. März, aktiv.

Streetfood-Festival in Wolfenbüttel

Den nächsten verkaufsoffenen Sonntag gibt es dann bereits schon im Wonnemonat Mai. Am 30. Mai kann nach Herzenslust geshoppt und ganz nebenbei Autos bestaunt werden. Vom Schlossplatz, über die Krambuden und den Stadtmarkt bis in die Lange Herzogstraße stellen zahlreiche Autohäuser der Region ihre Neuwagen vor. Oldtimer und Landmaschinen machen das Bild im historischen Ambiente Wolfenbüttels komplett. Wer jetzt schon Appetit auf das neue Jahr bekommen hat, kann seinen Hunger auf dem Streetfood-Festival vom 18. bis 20. Juni stillen. Und vielleicht kommen in diesem Jahr auch die Festivalfans auf ihre Kosten.

Rückkehr des Summertime-Festivals?

Im Sommer soll wieder das Summertime-Festival stattfinden – es wäre das 10-jährige Jubiläum der Veranstaltung. Im vergangenen Jahr fand das CARantäne-Festival statt – eine Alternativ-Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie. Am 16. und 17. Juli 2021 soll der zehnte Geburtstag des Festivals gefeiert werden. Ob es wie gewohnt im Seeliger Park stattfinden kann oder sich eine andere Location gesucht werden muss, sei noch nicht klar, heißt es auf der Homepage der Stadt. Vielleicht müssen noch andere Bereiche des Seeliger Parks als bisher genutzt werden, um die Besucherinnen- und Besucherströme zu entzerren. Auch über gänzlich andere Veranstaltungsformate wird nachgedacht. Die Organisatoren rechnen noch damit, dass es im kommenden Sommer noch Einschränkung aufgrund von Corona geben wird.

Auch die Kultur möchte im Jahr 2021 wieder stattfinden. Voraussichtlich vom 16. Juli bis 15. August findet der Kultursommer beim Lessingtheater und im Schlossinnenhof statt. Das Theaterfest zur Spielzeiteröffnung soll voraussichtlich am 25. September stattfinden – die Kulturnacht am 18. September. Nach 2018 soll auch in diesem Jahr wieder das Stadtgrabenfest stattfinden. Am 3. und 4. September kann am Stadtgraben unter anderem Artistik, Zauberei und Straßentheater bestaunt werden.

Weihnachtsmarkt 2021 in Wolfenbüttel

Das Herbstfest am 7. November soll sich laut Angaben auf der Stadt-Homepage in einem neuen Gewand zeigen. Das Veranstaltungsmanagement der Stadt Wolfenbüttel tüftle zurzeit an einem neuen, attraktiven Rahmenprogramm zum verkaufsoffenen Sonntag, heißt es dort. Nur wenige Tage später soll dann auch der Weihnachtsmarkt starten, welcher im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste. Vom 23. November bis zum 23. Dezember soll Wolfenbüttel dann wieder zum Weihnachtswunderland werden.