Mehr Öko-Zuckerrüben soll es im Kreis Wolfenbüttel geben

Es war ein Zuckerrübenjahr mit Höhen und Tiefen. Wenn Mitte Januar 2021 die Rüben- Kampagne im Nordzucker-Werk in Schladen endet, werden wie erwartet seit Mitte September mehr als 1,3 Millionen der süßen Feldfrucht zu Zucker verarbeitet worden sein. Zu Euphorie besteht bei den Nordzucker- Verantwortlichen indes kein Anlass, es herrscht aber auch keine grundsätzliche Unzufriedenheit. Das machten der Schladener Werkleiter Jörg Vietmeier und Frithjof Pape vom Agricenter im Nordzucker-Werk in Schladen im Gespräch deutlich. Ähnlich äußerte sich Clemens Becker, Geschäftsführer des Zuckerrübenanbauerverbandes Südost-Niedersachsen.

Zuckerrüben: Trockenheit im April und Mai verursacht schlechte Keimung

Das Anbaujahr startete unter schwierigen Bedingungen. Nach dem pünktlichen Drillen der Rübensaat verursachte die Trockenheit im April und Mai teilweise schlechte Keimung und schwankende Bestandsdichten auf den Äckern, sagte Verbandschef Becker. „Die Lücken auf einigen Beständen waren riesig“, verdeutlichte Zuckerrüben-Experte Pape. Teils hätten sich betroffene Schläge nach einsetzenden Niederschlägen im Sommer erholt, teils jedoch nicht, so Pape weiter.

Von eben diesen Anbauflächen seien Zuckerrüben zu Beginn der Verarbeitung im Werk Schladen gelandet. Die unterdurchschnittlichen Ertragszahlen trübten zunächst die Stimmung der Nordzucker-Verantwortlichen. Doch deren Laune hat sich inzwischen verbessert. Die Lieferungen von starken Rüben-Standorte mit guten Böden und vielen Niederschlägen – rund 500 LKW steuern das Schladener Werk täglich an - sorgten unter dem Strich für einen Rübenertrag von 73 Tonnen je Hektar. „Wir sind damit durchaus zufrieden“, sagte Pape. Auf guten Böden, so Anbauerverband-Geschäftsführer Becker, sei in diesem Jahr mit einem Zuckergehalt je Tonne in Höhe von 15 Prozent zu rechnen.

Allein der Standort Schladen verarbeitet Öko-Rüben

Der Nordzucker-Standort Schladen ist konzernweit der einzige, in dem vor der konventionellen die Öko- Rübe verarbeitet wird. Ein echter Wachstumsmarkt, dem Nordzucker Rechnung trägt. Auf rund 1500 Hektar Fläche setzten Öko-Anbauer in diesem Jahr auf die süße Perspektivfrucht – Tendenz steigend. „Die Vertragszeichnungsphase für Ökorüben-Anbauer endete kurz vor Weihnachten“, sagte Pape. „Nach einer ersten Auswertung zeichnet sich ab, dass es 2021 zu einer Ausweitung des Ökorüben-Anbaus kommt.“ Aus technischer Sicht sprach Werkleiter Vietmeier von einer „nahezu reibungslosen Kampagne“.

Es sei zu keinen größeren Störungen in den Betriebsabläufen gekommen. Der Umgang mit dem Coronavirus sei dagegen herausfordernd. Es habe positiv auf Covid-19 getestete Mitarbeiter gegeben, berichtete Vietmeier. Diese seien in häusliche Quarantäne geschickt worden. „Wir hatten also keine Infektionsketten im Betrieb.“ Maskenpflicht galt und gilt auf dem gesamten Firmengelände, gleiches gelte für Abstandsregeln. Bei Schichtwechsel werde zudem möglichst auf Kontakt der Mitarbeiter verzichtet, so Vietmeier.

Blattläuse verursachen 20 bis 30 Prozent weniger Zuckerertrag

Sorge bereiten Verbandschef Becker, den Verarbeitern bei Nordzucker und den anbauenden Landwirten die auch im nördlichen Harzvorland auftretenden Nester von Blattläuse, die Vergilbungsviren übertragen. „In den Befallsnestern drohen 20 bis 30 Prozent weniger Zuckerertrag“, sagte Becker.

Für das Anbaujahr 2021 sei über eine EU-Notfallzulassung unter anderem in Niedersachsen der Einsatz einer virenresistenten Beize mit Neonicotinoiden möglich, erzählte Pape. Die Forschung sei zudem dabei, virenresistente Saatsorten zu entwickeln. „Das kann aber fünf Jahre dauern“, so Pape, der sich für die Zeit nach dem Ende der Kampagne vor allem eines wünscht: „Ergiebiger Regen, am besten 200 bis 250 Millimeter bis Mitte März.“ Denn: Die Böden sind in der Tiefe staubtrocken, die flächendeckende Trockenheit der „Dürrejahre“ seit 2018 schlägt voll durch.

