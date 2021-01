Mobile Teams beginnen mit den Impfungen im Landkreis Wolfenbüttel

Wolfenbüttel. In der Grotjahn-Stiftung in Schladen sind Bewohner und Mitarbeiter gegen das Coronavirus geimpft worden. Andere Einrichtungen folgen.

Die ersten Personen im Landkreis Wolfenbüttel sind am Donnerstag gegen das Corona-Virus geimpft worden. Ein mobiles Impfteam des Landkreises verabreichte die ersten Impfdosen an die Bewohner sowie an die Mitarbeiter der Alten- und Pflegeeinrichtung der Grotjahn-Stiftung in Schladen. Insgesamt werden dort zunächst rund 140 Personen geimpft.

Impfteams sind zunächst in Alten- und Pflegeheimen unterwegs

In den nächsten Wochen werden die beiden Impfteams in allen Einrichtungen Menschen impfen. Mobiles Impfteam impft Bewohner und Mitarbeiter der Grotjahn-Stiftung in Schladen „Ich bin sehr dankbar, dass die Grotjahn-Stiftung so zügig und zeitnah von einem mobilen Impfteam besucht wird. Hier zeigt sich die gute und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Landkreis Wolfenbüttel, von dem wir in der Pandemie eine optimale Unterstützung erfahren durften. Für die in der Grotjahn-Stiftung lebenden und arbeitenden Menschen bedeuten die Impfungen zusätzlich zu den vielfältig ergriffenen Schutzmaßnahmen einen Zugewinn an Sicherheit und geben Hoffnung“, sagte Mirko Bloemke, Geschäftsführer der Grotjahn-Stiftung in Schladen.

Zuvor habe die Stiftung die Impfbereitschaft im Haus abgefragt, entsprechende Einwilligungen eingeholt und die Listen an den Landkreis übermittelt. Nach den Rückmeldungen aus den Alten- und Pflegeeinrichtungen könne der Landkreis nun die ersten rund 1.000 Impfdosen einsetzen, berichtete Andree Wilhelm, Pressesprecher des Landkreises Wolfenbüttel. Zum Start der Impfungen sei zunächst ein mobiles Impfteam mit Arzt oder Ärztin, einer impfberechtigten Person sowie einer Verwaltungskraft für die Dokumentation unterwegs.

Drei Dutzend Ärztinnen und Ärzte in Impfteams

Von der nächsten Woche an werde auch ein zweites mobiles Impfteam eingesetzt. Dr. Heike Geibel sei eine von rund drei Dutzend Ärztinnen und Ärzten, die sich für die Arbeit in den mobilen Impfteams und im Impfzentrum gemeldet hätten: „Jetzt müssen wir sehen, dass sich die Abläufe einspielen und wir eine Routine entwickeln. Ich möchte dazu beitragen, dass wir jetzt schnell impfen können, damit wir eine Chance auf einen normalen Alltag haben“, so Geibel. „Ich bin froh, dass wir jetzt mit den Impfungen beginnen konnten.

Das ist ein Lichtblick, denn mit der Impfung gibt es eine Perspektive für mehr Leichtigkeit im Alltag. Bis dahin müssen wir alle aber auch noch einige Geduld aufbringen: Das Nadelöhr ist derzeit die Verfügbarkeit des Impfstoffes“, erklärt Landrätin Christiana Steinbrügge zum Impfstart im Landkreis. Aufnahme der Impfungen im Impfzentrum ist abhängig von Terminvergabe und Impfstoffen Die ersten Impfbahnen des Impfzentrums in der Schweigerstraße in Wolfenbüttel sind seit Mitte Dezember 2020 betriebsbereit. Dort werden die Impfdosen gelagert und dort bereiten sich die mobilen Impfteams auf ihre Einsätze vor. In Kürze werden die ersten Personen des ambulanten Rettungsdienstes sowie Beschäftige von ambulanten Pflegediensten dort geimpft, die laut Impfverordnung des Bundes ebenfalls zu den Impfberechtigten mit höchster Priorität zählen.

Auch für die Beschäftigten im Klinikum werden die ersten Impfdosen in Kürze zur Verfügung stehen. Weitere Gruppen sollen geimpft werden, sobald mehr Impfstoffe verfügbar sind, teilte Wilhelm mit. Die Terminvereinbarung erfolge über eine Impf-Hotline sowie eine Online-Plattform, die das Land Niedersachsen bereitstelle. Das Land werde darüber öffentlich informieren und zur Terminanmeldung einladen. Weitere Informationen Informationen sind über die Impf-Hotline des Landes zu erhalten: 0800 9988665. Eine Terminvergabe ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht möglich.

Landkreis hat Informationen zusammengestellt

Informationen zur Impfkampagne gibt das Land Niedersachsen auf einer Themenseite: https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/hinweise-zur-corona-schutz-impfung-195357.html

Zudem hat das Land ein FAQ zusammengestellt: https://www.niedersachsen.de/Coronavirus/antworten_auf_haufig_gestellte_fragen_faq/faq-impfung-195559.html Der Landkreis Wolfenbüttel hat auf seiner Homepage eine Informationsseite zum Impfzentrum eingerichtet: www.lkwf.de/impfzentrum Der Landkreis weist darauf hin, dass das Gesundheitsamt in Wolfenbüttel keine Impftermine vergebe.