Was Wolfenbütteler beim Winterdienst beachten müssen

Der Winter hinterlässt in diesen Tagen auch seine Spuren in Stadt und Landkreis Wolfenbüttel.

Autofahrer und Hausbesitzer schauen derzeit jeden Morgen aus dem Fenster, um zu sehen, ob Schnee gefallen ist oder ob die Straßen glatt sind. Der Winter hinterlässt auch im Landkreis Wolfenbüttel seine Spuren. Für die Mitarbeiter des Servicebetriebes der Stadt Wolfenbüttel bedeutet das reichlich Arbeit ab 4 Uhr in der Nacht. Die Straßen müssen verkehrssicher gehalten werden. Dazu muss manchmal gestreut werden. Ausreichend Streugut und Salz wurde nach Angaben der Stadt auf dem Bauhof in Linden eingelagert.

Wege und Straßen werden nach Dringlichkeit bestreut

Da nicht alle Straßen und Radwege gleichzeitig bearbeitet werden können, wird nach Dringlichkeit vorgegangen. Das bedeutet, dass die Hauptverkehrsstraßen, darunter auch die Straßen, in denen Busse verkehren, vorrangig vom Winterdienst bearbeitet werden. Im Servicebetrieb der Stadt stehen maximal 80 Mitarbeiter für den Winterdienst bereit. Sie streuen bei Glätte auf Fahrbahnen, Rad-/Fußwegen, Überwegen und Plätzen, bei entsprechender Schneehöhe wird dort auch geräumt.

Was Hausbesitzer in Wolfenbüttel beachten müssen

Für die Fußwege vor Privathäusern sind die jeweiligen Hausbesitzer zuständig. In Wolfenbüttel gelten für den privaten Winterdienst folgende Regeln: „In der Zeit von 7 Uhr bis 20 Uhr gefallender Schnee und entstandene Glätte sind unverzüglich nach Ende des Schneefalls beziehungsweise nach dem Entstehen der Glätte zu beseitigen. Nach 20 Uhr gefallener Schnee und entstandene Glätte sind am darauffolgenden Tag bis 7 Uhr, sonn- und feiertags bis 8 Uhr, zu beseitigen.“

Wegweise Winterdienst gibt weitere Informationen

Bei Glätte und Schnee sind Gehweg mindestens in einer Breite von 1,00 Meter zu streuen und zu räumen. Ist ein ausgebauter Gehweg nicht vorhanden, so ist mindestens ein Meter breiter Streifen neben der Fahrbahn oder, wo ein Seitenraum nicht vorhanden ist, am äußersten Rand der Fahrbahn zu streuen und zu räumen. An Straßeneinmündungen und Kreuzungen oder Überwegen haben die zur Gehwegreinigung Verpflichteten im Zuge der Gehwege einen Zugang zur Fahrbahn von Schnee und Eis freizuhalten und bei Glätte zu bestreuen. Weitere Hinweise im „Wegweiser Winterdienst“

Im „Wegweiser Winterdienst“ gibt die Stadt auf ihrer Internetseite www.wolfenbuettel.de weitere Informationen und Hinweise zum Winterdienst. Dort bittet die Stadt auch darum, möglichst auf den Einsatz von Salz zu verzichten. „Kein Salz? Womit soll ich dann streuen?“, werden sich nun viele Bürger fragen. Die Stadt empfiehlt: „Mit groben Sand (0/2-Körnung) oder anderen abstumpfenden Mitteln. Nur bei außergewöhnlichen Glätteverhältnissen (Eisregen), sollte ein Gemisch aus Sand/Salz verwandt werden.“