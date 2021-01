Wolfenbüttels Stadtleben wurde 2020 auf Eis gelegt

Für Wolfenbüttels Bürgermeister Thomas Pink (parteilos) hat das letzte Jahr seiner Amtszeit begonnen. Im großen WZ-Interview blickt Pink auf 2020 zurück und gibt einen Ausblick auf sein letztes Jahr als Bürgermeister. Da er – wie fast alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung – derzeit im Homeoffice arbeitet, übermittelte ihm Redakteur Karl-Ernst Hueske die Fragen per Mail.

Mit welchen Gefühlen gehen Sie in das letzte Jahr ihrer Tätigkeit als Wolfenbütteler Bürgermeister?

Gefühle spielen bei dieser Thematik keine große Rolle. Entscheidend sind die Fakten. Und danach muss ich feststellen, dass die Stadt finanziell und infrastrukturell für ihre Größe und regionale Einordnung als Mittelzentrum hervorragend aufgestellt ist. Schauen Sie sich nur die Investitionen im Schul- und Betreuungsbereich in den letzten Jahren an. Wir haben bei allen relevanten Themen mit der Politik mittel- bis langfristige Konzepte entwickelt: Sportentwicklung, Schulentwicklung, Kulturentwicklung. Ich kenne kaum eine Stadt unserer Größenordnung, in der so planmäßig und strukturell gearbeitet wird wie in Wolfenbüttel. Dazu kommt, dass wir die bisherige Pandemiesituation – sicher auch im Gleichklang mit Landkreis und den anderen kreisangehörigen Gemeinden gut gemeistert haben und dass dies auch für unsere Beteiligungen, Klinikum, Stadtwerke und Stadtbetriebe gilt. Insofern bin ich sicher, wenn sich alle an die Regeln halten, wird das Schlimmste zu Beginn des zweiten Halbjahres überstanden haben.

Corona-Pandemie und Flüchtlingswelle: Zwei in dem Ausmaß unerwartete gesellschaftliche Entwicklungen fielen in Ihre Amtszeit. Was war schwerer zu händeln und warum?

Dieses sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe, die für sich betrachtet allerdings die gleichen Anstrengungen erforderlich machten. Bei der Flüchtlingsthematik waren und sind wir als Kommune in einer sozialpolitischen und gesellschaftlichen Pflicht, die Menschen, die aus völlig anderen Kulturkreisen kommen und dauerhaft hier bei uns leben werden, angemessen in die Stadtgesellschaft, in das Gesellschaftssystem insgesamt zu integrieren. Das ist eine langfristige Aufgabe, die uns sicher noch ein wenig beschäftigen wird. Die Bewältigung der Pandemie ist zunächst eine – aus meiner Sicht knallharte ordnungs- und gesundheitsrechtliche Frage – bei der es um die Umsetzung der auf Bundes- und Landesebene beschlossenen Maßnahmen geht, bei denen wir allerdings als kreisangehörige Gemeinde auch nur dem dafür letztlich zuständigen Landkreis Amtshilfe leisten. Die Organisation der Verwaltung in dieser Pandemie erfordert schon erhebliche Umstrukturierungen, denn auch hier habe ich als Bürgermeister die Pflicht, nicht nur eine funktionierende Verwaltung sicherzustellen sondern auch meine Leute zu schützen.

Kommen wir auf das Jahr 2020 zu sprechen. Was waren für Sie in dieser Zeit die schwierigsten Entscheidungen?

Die Entscheidungen waren in 2020 – wenn man eine trockene kaufmännische Bilanz zieht – nicht schwieriger als in anderen Jahren. Nur die Entscheidungen waren zum Teil ganz anderer Natur. Insbesondere die Feststellungen, die im Bereich Sport, Kultur und Gesellschaftliches Leben getroffen werden mussten, taten weh. Ich nenne da einmal beispielhaft die Absage vieler Kulturveranstaltungen, des Altstadtfestes, des Weihnachtsmarktes, einer Vielzahl von Sportveranstaltungen und die Schließung von entsprechenden städtischen Einrichtungen, die eben auch den Vereinen Aktivitäten unmöglich gemacht haben. Diese nötigen Entscheidungen haben die Kernfunktion einer Stadtgesellschaft hier für ein Stadtleben in 2020 auf Eis gelegt.

Wenn Sie an höherer Stelle gewesen wären, hätten Sie andere Corona-Beschlüsse gefasst und wenn ja, welche?

Ich werde mich bei diesem Thema nicht in die lange Liste der Klugscheißer einreihen, die hier häufig gar keine oder noch weniger Verantwortung als ich zu tragen haben, die uns aber seit Monaten erzählen wollen, dass sie es alles schon gewusst haben, was passiert und dass sie die Krise deutlich besser bewältigt hätten als die jetzigen Verantwortlichen. Ich will vielmehr hier für die Bundes- und Landesregierung einfach mal eine Lanze brechen und Danke sagen. Und ich bin da völlig unverdächtig, weil parteilos. Ich wär‘ in dieser Situation nicht gern Kanzler oder Ministerpräsident, ganz ehrlich. Sicher, manches ginge noch besser, aber für diese Situation, die die größte Katastrophe nach dem 2. Weltkrieg darstellt, gab es kein Drehbuch oder eine Regieanweisung. Und es geht hier nicht nur um die „höheren“ Stellen, sondern um eine gesellschaftliche Pflicht, bei dem sich verdammt noch mal die gesamte Bevölkerung mal am Riemen zu reißen hat. Man schiebe doch bitte nicht alle Verantwortung immer auf „die Politik“. Das Einzige, was ich mir wünsche ist, dass nach einer deutlichen Verbesserung der Zahlen unsere Regierungen, nicht zu früh auf die Lockerungs- und Öffnungsschreihälse hören und das Erreichte zu leichtfertig aufs Spiel setzen und eine dritte Welle kommt.

Waren Sie mit dem Verhalten der Wolfenbütteler Bevölkerung in Bezug auf die Corona-Anordnungen zufrieden?

Diese Frage ist schon ein wenig merkwürdig. Ich bin hier weder ein Blockwart noch ein Gemeindefürsorger, der das Betragen seiner Bürger zu beurteilen hat. Ich bin als Bürgermeister bei diesem Thema dafür da, dass die Vorschriften eingehalten werden und das in der Zusammenarbeit mit anderen Behörden. Und da kann ich nur sagen, dass der weitaus überwiegende Teil der Menschen in unserer Stadt diese schwierige Situation erkannt und die einschneidenden Regelungen akzeptiert hat. Wenn ich in der Fußgängerzone zum Beispiel Menschen ohne Maske angetroffen habe, dann habe ich sie darauf angesprochen, zur Not auch deutlich.

Gibt es auch Erkenntnisse aus der Corona-Zeit, die für Sie neue Blickwinkel gebracht haben?

Oh ja: dass wir allesamt in einem Sozialstaat wie Deutschland, mit einem der höchsten Lebensstandards auf der Welt wohl wieder etwas demütiger, vielleicht den anderen Menschen gegenüber etwas zugewandter und vor allem insgesamt solidarischer auftreten müssen. Das Individuum genießt in Deutschland unglaublich viele verfassungsrechtlich garantierte Grundrechte. Zu Recht! Diese Pandemie hat jedoch gezeigt, dass diese individuellen Ansprüche in einer solchen Situation, ohne die Solidarität der Gesellschaft und des Staates nur noch wenig bedeuten.

Wann wird es auch in Wolfenbüttel wieder ein „normales Leben“ geben? Und was haben Sie persönlich in den Corona-Zeiten am meisten vermisst?

Wolfenbüttel liegt ja nun nicht auf einer weit entfernten Südseeinsel, sondern mitten in Deutschland. Und ein „normales Leben“ wird dann wieder möglich sein, wenn das in Deutschland und Europa wieder möglich ist und die entsprechenden Infektionszahlen, Erkrankungen und vor allem die Zustände in unseren Kliniken beherrschbar und nachvollziehbar sind. Ich hoffe, dass das zu Beginn des zweiten Halbjahres 2021 wieder in eine normalisierende Richtung geht. Vorhersagen kann ich es nicht. Vermisst habe ich natürlich die Kontakte zu Freunden und Bekannten und dass wir, meine Frau und ich, im letzten Jahr nicht in den Urlaub nach Italien oder die Ostsee fahren konnten.

Was bleibt Ihnen vom Jahr 2020 in Wolfenbüttel außer Corona noch in besonderer Erinnerung?

Die vielen vollendeten Projekte der Stadt, von der Fertigstellung unserer großartigen Sportanlage Meesche bis zu oft erforderlichen, aber nervigen Reparatur beziehungsweise grundhaften Sanierung von Straßen, Wegen und Plätzen. Und es bleiben die fehlenden Kontakte zu den Menschen, dienstlich wie privat, in besonderer Erinnerung.

Die Stadt hat sich in den vergangenen Jahren sehr positiv entwickelt. Worauf sind Sie besonders stolz?

Stolz bin ich auf meine Tochter und meinen Sohn. Was die infrastrukturelle Entwicklung der Stadt anbelangt, bin ich zufrieden, viel von meinen Vorhaben, gemeinsam mit unserer engagierten Ratspolitik umgesetzt zu haben. Die „Wahlprogramme“, die der meisten Fraktionen und meines, haben doch erhebliche Schnittmengen gehabt und bei den gesellschaftspolitischen Fragen, wie der Integration der Flüchtlinge, gab es bis auf bekannte Ausnahmen einen hohen politischen Konsens.

Foto: Karl-Ernst Hueske / Archiv

Was wollen Sie 2021 noch anpacken? Welche Projekte wollen Sie noch vorantreiben und welche beenden?

Ich werde noch alle nicht vollendeten Projekte vorantreiben, um sie abzuschließen. In Corona-Zeiten mit erheblich eingeschränktem Sitzungsdienst ist es etwa problematisch, noch viel Neues anzupacken. Darüber hinaus habe ich auch deutlich gemacht, dass etwa beim Thema weitere Sanierung der Fußgängerzone ein wenig Ruhe in die Stadt kommen muss. Hier wird es sicher irgendwann weitergehen. Das Thema Innenstadt wird ein Dauerthema und sowohl meine/n Nachfolgerin/Nachfolger als auch die künftigen Räte beschäftigen. Ich hätte schon noch so einige Ideen, was man machen könnte, aber bald sind da andere gefragt.

Kommen wir noch auf einzelne Projekte zu sprechen. Der Einzelhandel insbesondere in der Innenstadt hat es nicht einfach. Was kann die Stadt dazu beitragen, um die Einkaufsstadt Wolfenbüttel und insbesondere auch die Innenstadt wieder stärker zu beleben?

Die Stadt – Rat und ich als Bürgermeister – haben in den letzten Jahren eine Vielzahl an Förderungen, Baumaßnahmen, Veranstaltungen in der City umgesetzt und letztendlich aus öffentliche Mitteln finanziert. Zum Teil mit hohen Zuschüssen des Landes, wie etwa den grundlegenden Umbau des Schlossquartiers. Einzelhandelsförderung als Anreiz zur Ansiedlung. Engagement beim Bau der Gewerbeimmobilie Löwentor. Fast sämtliche Veranstaltungen und Feste in der Innenstadt, wie Maifest, Altstadtfest, Weihnachtsmarkt und selbst die Weihnachtsbeleuchtung wurden durch die Stadt organisiert und finanziert. Wir als Kommune können dauerhaft nur die Rahmenbedingungen schaffen, die vor allem eine weitere Verbesserung der Aufenthaltsqualität der Innenstadt anbelangt. Für die Qualität des Einzelhandels kann eine Stadtverwaltung nicht zuständig sein. Das ist die Aufgabe der Einzelhändler. Und da muss ich sagen, bin ich nach den letzten Monaten sehr zuversichtlich, weil ich sehe, dass sich eine neue Unternehmergeneration auf den Weg macht, die bei aller Unterstützung der Stadt sehr kreativ arbeitet und Ideen entwickelt. Das muss aber auch von den hier lebenden Menschen anerkannt werden und man muss dann da einkaufen. Allerdings glaube ich auch, dass sich die Aufgabe und damit das Gesicht der Innenstädte in ganz Deutschland die nächsten Jahre erheblich verändern wird.

Stichwort Mobilitätswende: Ist Wolfenbüttel noch zu sehr vom Autoverkehr geprägt? Was erhoffen Sie sich vom neuen Stadtbussystem, das im Frühjahr endlich starten soll? Was kann zur Verbesserung des Radverkehrs noch getan werden?

Hier mag ich in der Tat vielleicht wirklich nicht mehr so in die heutige Zeit passen. Gar keine Frage: Fußgängerverkehr, Fahrradverkehr und ÖPNV müssen natürlich auch angesichts der Klimaveränderung weiter vorangetrieben werden. Und gerade Wolfenbüttel ist durch seine Kompaktheit zu Fuß und per Rad hervorragend zu erschließen. Allerdings müssen wir nach wie vor zur Kenntnis nehmen, dass es eben auch verschiedenste Anlässe gibt, die Innenstadt auch noch mit dem Auto anzufahren, anfahren zu müssen und das wird auch in einiger Zukunft noch so bleiben. Was ich gerade so feststelle, ist leider eine sich wieder verstärkende ideologisierende und polarisierende Diskussion zum Thema innerstädtischer Verkehr. Und das hat sich hier bei uns vom Grunde her seit Jahrzehnten nicht geändert. War es vor 40 Jahren der Leitspruch freie Fahrt für freie Bürger, so wird man heute schief und verächtlich angeschaut, wenn man sagt, man fährt nicht gerne Rad. Gegenseitige Akzeptanz, Respekt, Rücksichtnahme und vor allem auch das Einhalten von Vorschriften verbunden mit einer erlaubt offenen Diskussion fehlt. Das gegenseitige Ausspielen der Verkehrsteilnehmer durch Lobbyverbände oder auch die Medien ist sicherlich nicht die Lösung.

Stichwort Wohnraumversorgung: Wolfenbüttel ist weiterhin ein beliebter Wohnstandort. Wie kann möglichst schnell weiterer Wohnraum geschaffen werden, der auch noch bezahlbar ist?

Also, ich sage nur Neubau von Wohnungen in der Ahlumer Siedlung, Sanierung von Wohnungen dort und in anderen Stadtquartieren Wolfenbüttels. Bau von Wohnungen im Baugebiet Östlich Fallsteinweg, an der Jägermeisterstraße, an der Adersheimer Straße. Ein deutlich erhöhtes Engagement der Stadt bei einem Kommunalen Wohnungsbauunternehmen in Wolfenbüttel. Ich bin überzeugt, dass das eine der Erfolgsgeschichten der vergangenen Jahre ist. Selbstverständlich muss das weitergehen, aber das erfordert für Wohnungsneubau in der Regel geeignete Liegenschaften, die planungsrechtlich abgesichert werden müssen und bei dem zum einen eine ausreichende Finanzierung und wirtschaftliche Auskömmlichkeit und andererseits bezahlbare Mieten möglich sind. Das geht erfahrungsgemäß, wenn es seriös sein soll, eben nicht mal so schnell und bedarf erheblicher Abstimmungen zwischen allen Beteiligten. Um die Grundlage dafür zu schaffen, müssen daher geeignete Baugebiete ausgewiesen werden und das Beispiel Södeweg hat gezeigt, dass schon das eben mal nicht so schnell geht.

Stichwort Gewerbegebiet: Wird es gemeinsam mit der Stadt Braunschweig in der Nähe von Fümmelse ein neues großes Gewerbegebiet geben? Und was halten Sie von den Plänen für ein großes Gewerbegebiet bei Scheppau?

Ich bin da schon zuversichtlich, dass es das gemeinsame Gewerbegebiet mit Braunschweig geben wird. Und gerade aufgrund der Komplexität dieses Themas haben wir uns bei der Planung ausreichend Zeit – gemeinsam mit unserer Politik und dem Partner Stadt Braunschweig – genommen, um es zum Erfolg zu bringen. Das geplante Gewerbegebiet bei Scheppau ist schon ein „sportliches“ Vorhaben und wird die beteiligten Kommunen die nächsten Jahre beschäftigen. Grundsätzlich bin ich immer für praktische und realisierbare interkommunale Zusammenarbeit. Und es ist weniger wichtig, was ich davon halte, sondern dass sich das geplante Vorhaben in die rechtlichen Rahmenbedingungen einfügt. Dazu gehört vor allem: Passt es in die Regionalplanung, nimmt es Rücksicht auf die Interessen der benachbarten Kommunen, wird Umwelt- und Naturschutz angemessen berücksichtigt? Wenn ich sehe, welche Bedingungen wir gerade bei diesem Thema beim Södeweg erfüllen mussten, dann wird das eine Mammutaufgabe der Planung werden. Und da ich die Region in den letzten Jahren nur zu gut auch bei der Realisierung großer Pläne kennengelernt habe, ist die Befürchtung nicht ganz unbegründet, dass man hier wie ein Tiger springt und dann wie ein Bettvorleger landet. Man darf gespannt sein.

Abschließend: 2021 findet auch die Kommunalwahl statt. Welche Themen sollten aus Ihrer Sicht im Wahlkampf in Wolfenbüttel eine besondere Bedeutung haben?

Würde ich noch einmal antreten, könnte ich Ihnen das ganz genau sagen. Da ich das aber nicht mehr mache, halte ich mich da zurück! Es ist doch gerade die Priorisierung der Themen durch die einzelnen Bewerber, die dem Wähler die „Aus-Wahlmöglichkeit“ geben soll. Würde ich jetzt hier meinen Senf dazugeben, wäre das unfair und käme der von mir so gehassten Oberlehrerfunktion gleich. Oberlehrer haben wir schon genug. Ich hätte es auch nicht so prickelnd gefunden, wenn mein Amtsvorgänger mir seine Themen zur Erledigung ans Herz gelegt hätte. Hier ist jeder Bewerber seines Glückes Schmied und braucht daher keinen Ratschlag des scheidenden Bürgermeisters.