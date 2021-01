Täter brechen Auto bei Kneitlingen auf und stehlen ein Handy

Bisher unbekannte Täter haben am Freitag zwischen 11 und 13 Uhr auf dem Parkplatz "Am Großen Rhode" bei Kneitlingen an der Landesstraße 629 einen Ford C-Max aufgebrochen. Wie die Polizei weiter mitteilt, seien sie gewaltsam in das Fahrzeuginnere gelangt und hätten daraus ein Mobiltelefon und diverse andere Gegenstände gestohlen.

Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro.Hinweise nehmen die Polizei Schöppenstedt unter der Telefonnummer 05332/946540 und die Polizei Wolfenbüttel unter der Telefonnummer 05331/9330 entgegen.

red