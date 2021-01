Denkte: Heimat- und Verkehrsverein Asse erneuert Turmfalkenhaus

Viele Besucher der Asse, die vom Parkplatz am Weg zum ehemaligen Falkenheim starten, sehen nördlich des Parkplatzes auf einem hohen Mast ein Nisthaus für einen Turmfalken. Dieses Haus ist vor vielen Jahren von Paul Kapusta aus Groß Denkte hier aufgestellt worden.

Ihr 2005 verstorbener Vater Paul Kapusta habe sich sehr für den Tierschutz eingesetzt, berichtete seine Tochter Michaela Kapusta. Ihr Vater habe das Gelände, auf dem das Nisthaus steht, einst als ehemalige Denkter Bauschuttdeponie gekauft. Dort sei der Bauschutt abgelagert worden, der beim Angriff auf Denkte im Zweiten Weltkrieg entstanden sei. Paul Kapusta habe den Bauschutt zunächst abtransportiert, dort eine Weide für Kühe angelegt und Kastanien angepflanzt. Und als Tierfreund habe er eben auch das Nisthaus für einen Turmfalken dort aufgestellt.

Mit Unterstützung von Ulrich Löhr hat Peter Wypich (links) ein neues Nisthaus für einen Turmfalken auf einem hohen Pfahl befestigt. Foto: Privat

Nachdem schon in den letzten Jahren der Turmfalke mit seinem typischen Rüttelflug in dieser Gegend nicht mehr gesehen wurde, kam der Wunsch auf, hier ein neues Haus aufzustellen, berichtete Peter Wypich vom Heimat- und Verkehrsverein Asse (HVA). Mit Kevin Richter habe der HVA einen naturbegeisterten Zimmermann gefunden, der nun nach den Plänen vom NABU einen stabilen Nistkasten gebaut hat. Als Sitzwarte für Altvögel und um die ersten Flugversuche der Jungvögel zu unterstützen, hat dieser einen rund 25 Zentimeter breiten Lattenrahmen, der dem Geäst eines Baumes nachempfunden ist. So finden die Klauen der Vögel Halt.

Um nun dieses etwa 10 Kilogramm schwere Haus auf den Mast zu bringen, hat Ulrich Löhr aus Groß Denkte spontan seine Unterstützung zugesagt. Mit seinem geländegängigen Hubsteiger hat er bei den ersten Frosttagen den Vorsitzenden des HVA, Peter Wypich, in die Höhe gehoben, damit dieser bei eisigem Wetter das neue Turmfalkenhaus auf dem Mast anbringen konnte. Man hatte extra auf Frost gewartet, um nicht Spuren in die Wiese zu fahren.

Kapustas Tochter Michaela war ganz begeistert, als sie erfuhr, dass das Nisthaus nun erneuert wurde. Peter Wypich erklärte noch: „Nun bleibt nur zu hoffen, dass man bald wieder den Turmfalken mit seinem Rüttelflug am Rand der Asse beobachten kann.“