Dieses Bild gehört der Vergangenheit an: Tausende Musikfans beim „stars@ndr“-Festival in Wolfenbüttel 2019.

Wolfenbüttel. In der bisherigen Form wird das beliebte Open-Air-Festival auf dem Ostfalia-Campus nicht fortgeführt.

„Stars@ndr2“ wird es in Wolfenbüttel nicht mehr geben

Mehr als 30.000 Menschen singen und klatschen auf dem Ostfalia-Campus zu Mark Forster oder „Alle Farben“. Das Open-Air-Festival „stars@ndr2“ hat in den vergangenen Jahren tausende Menschen nach Wolfenbüttel gelockt. Musikfans aus der Region und darüber hinaus pilgerten in den Landkreis und erlebten nationale und internationale Top-Acts auf der Bühne. Das ist nun Geschichte. Das Festivalformat wird in der bisherigen Form eingestampft.

„stars@ndr2“ wird nicht mehr fortgeführt

Der Norddeutsche Rundfunk müsse in den kommenden vier Jahren 300 Millionen Euro einsparen. Auch bei NDR 2 und N-Joy werde es Veränderungen geben. Eine Folge daraus ist, dass es „stars@ndr2“ in Wolfenbüttel in der bisherigen Form nicht mehr fortgeführt werden kann, teilt der NDR auf Nachfrage unserer Zeitung mit.

Bereits im vergangenen Jahr musste das Festival aufgrund der Corona-Pandemie ersatzlos abgesagt werden. Im Jahr 2019 kamen rund 36.000 Besucher nach Wolfenbüttel. Es war die vierte Auflage des Festivals und es war ein voller Erfolg. DJ „Alle Farben“ heizte die Menge bereits am frühen Nachmittag an. Als Hauptact kam dann Mark Forster auf die Bühne – tausende Besucher waren nur wegen ihm auf das Campus-Gelände gekommen.

NDR denkt über Alternativen in Wolfenbüttel nach

2018 waren es Lotte und Max Giesinger die rund 20.000 Menschen nach Wolfenbüttel lockten – trotz 33 Grad Außentemperatur.

Wie geht es jetzt weiter? Wird es eine Ersatzveranstaltung oder ähnliche Formate geben? Das ist derzeit noch unklar. NDR 2 denke über mögliche Alternativen für die kommenden Jahre intensiv nach, heißt es vom Sender. „Sollte es zu einem tragfähigen Konzept kommen, wäre Wolfenbüttel mit Sicherheit einer der möglichen Standorte“, teilt Bettina Brinker vom NDR mit.