Glätteunfall bei Schöppenstedt: Kind und Hund unter Verletzten

Schnee und Glätte haben in den vergangenen Tagen für eine Vielzahl an Unfällen in der Region geführt. Einer davon ereignete sich am späten Freitagabend in Schöppenstedt. Wie Feuerwehrsprecher Maximilian Umbach berichtet, hat sich dabei ein Pkw überschlagen.

Glätteunfall bei Schöppenstedt: Pkw-Insassen befreien sich selbstständig

Demnach war das Fahrzeug gegen 23 Uhr auf der B82 zwischen Schöppenstedt und Groß Dahlum unterwegs. Als die Wehrleute eintrafen hatten sich die Insassen des auf der Seite zum Liegen gekommenen Pkw bereits selbstständig befreit. "Unter den Verletzten waren neben dem Fahrer ein Kind und ein Hund", berichtet Umbach. Bis zur Bergung des Unfallfahrzeuges war die B82 im Bereich des Unfalls halbseitig gesperrt. Zur Unfallursache und zur Schadenshöhe machte die Feuerwehr keine Angaben.

