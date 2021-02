Wolfenbüttel. Ein 50-jähriger Autofahrer übersieht an der Kreuzung Adersheimer Straße/Goslarsche Straße eine rote Ampel. Sein Auto kollidiert mit einem anderen.

Autofahrer wird bei Unfall in Wolfenbüttel leicht verletzt

Ein Unfall hat sich am Montag gegen 17 Uhr in Wolfenbüttel ereignet. Laut Mitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel hat ein 50-jähriger Autofahrer an der Kreuzung Adersheimer Straße/Goslarsche Straße eine rote Ampel übersehen. Sein Fahrzeug kollidierte auf der Kreuzung mit dem Auto eines 22-jährigen Fahrers, dessen Ampel grün war.

Der 22-jährige Fahrer des anderen Autos wird leicht verletzt

Bei dem Zusammenstoß wurde der 22-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in das städtische Klinikum. Der Sachschaden an den beiden Autos beläuft sich nach Angaben der Polizei auf circa 8000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

red