Polizei Wolfenbüttel warnt vor angeblichen Gewinnversprechen

Bei der Polizei Wolfenbüttel gingen in jüngster Zeit wieder vermehrt Hinweise auf betrügerische Gewinnversprechen ein. Polizeisprecher Frank Oppermann erläutert: In diesen Fällen rufen unbekannte Gauner vorwiegend ältere Einwohner an und erzählen am Telefon, dass sie einen hohen Sach- oder gar Geldpreis gewonnen hätten. Um diesen Gewinn zu erhalten, müsse jedoch eine „Bearbeitungsgebühr“ gezahlt werden. Teilweise soll diese Bearbeitungsgebühr vorab auf ein unbekanntes Konto überwiesen oder gar bei der angeblichen Gewinnauszahlung persönlich gezahlt werden. Zu einer „Gewinnausschüttung“ kommt es natürlich nie.

Tipps der Polizei:

Wenn Sie nicht an einer Lotterie teilgenommen haben, können Sie auch nichts gewonnen haben! Geben Sie niemals Geld aus, um einen vermeintlichen Gewinn einzufordern, zahlen Sie keine Gebühren oder wählen gebührenpflichtige Sondernummern (sie beginnen zum Beispiel mit der Vorwahl 0900..., 0180..., 0137...).

Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon. Geben Sie niemals persönliche Informationen weiter wie Telefonnummern und Adressen, Kontodaten, Bankleitzahlen, Kreditkartennummern...

Fragen Sie nach Namen, Adresse und Telefonnummer der Verantwortlichen, um welche Art von Gewinnspiel es sich handelt, was genau Sie gewonnen haben. Notieren sie sich die Antworten.

Weisen Sie unberechtigte Geldforderungen zurück. red

Weitere Informationen im Internet unter www.polizei-beratung.de