Landkreis Wolfenbüttel nimmt sein Serviceportal in Betrieb

Bürgerinnen und Bürger des Landkreises können jetzt das Serviceportal des Kreises nutzen, um bequem von zu Hause oder unterwegs online Anträge zu stellen. Das Angebot wird kontinuierlich wachsen und vielen in Zukunft den „Gang zum Amt“ ersparen, so die Pressemitteilung.

Erste Bereiche frei

Zum Start bietet das Serviceportal demnach bereits Online-Anträge in den Bereichen Zulassung, Abfall sowie Gesundheitswesen. Online-Leistungen unter anderem im Bereich Bauen sind in Arbeit. Sukzessive sollen alle Ämter und Abteilungen an das Portal angeschlossen werden, damit dort möglichst viele Leistungen der Verwaltung auch online genutzt werden können.

Ergänzung für die Webseite

Das Serviceportal ergänzt laut Verwaltung das bisherige Angebot der Landkreis-Webseite und wird an diese angebunden. Das Portal ist so konzipiert, dass es in Zukunft mit Portalen anderer Behörden verbunden werden kann, so dass Bürger nicht für jede Behörde verschiedene Portale nutzen und verschiedene Nutzerkonten anlegen müssen.

Wichtiger Teil der Digitalisierung

„Das Serviceportal ist ein wichtiger Teil der Digitalisierung der Landkreisverwaltung und wir freuen uns nun einen weiteren Meilenstein des Mammutprojekts Digitalisierung erreicht zu haben“, so Landrätin Christiana Steinbrügge. Safet Trzaska, Projektleiter Digitalisierung: „Es ist allerdings weiterhin viel zu tun, denn das Serviceportal ist sicherlich die größte Veränderung für Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen, die mit dem Landkreis in Kontakt treten wollen, aber auch intern wurden bereits viele Steine ins Rollen gebracht.“

Digitale Rechnung und Akte

Nach der Einführung der eRechnung (elektronische, also papierlose Rechnung) geht es auch mit der Einführung der eAkte (elektronische Akte) schnell voran, so der Kreis. Die einzelnen Projekte der Digitalisierung wirken dabei zusammen: Um möglichst effizient zu arbeiten, ist es notwendig „medienbruchfrei“ zu arbeiten. Das bedeutet, dass zum Beispiel ein Bauantrag rein digital gestellt wird, dieser Antrag vom Bauamt rein digital bearbeitet wird und dann auch rein digital archiviert wird. „Dies erspart im Endeffekt allen Beteiligten viel Zeit, die bislang für Terminabsprachen, Postversand, Suchen im Archiv und vielem mehr gebraucht wurde“, heißt es abschließend in der Mitteilung.

Die Webadresse des Serviceportals: https://portal.lkwf.de