Wolfenbüttels Müllabfuhr stellt vorerst den Betrieb ein

Die Müllabfuhr wird am Montag, 8. Februar, nicht unterwegs sein in Wolfenbüttel. (Symbolbild)

Wolfenbüttel. Die Mülltonnen werden am Montag, 8. Februar, in Wolfenbüttel nicht geleert. Das teilt der Landkreis mit und beruft sich auf die Wetterlage.

Aufgrund der Witterungsverhältnisse wird die Müllabfuhr der Rest-, Bio-, Papier- und Wertstofftonnen am Montag, 8. Februar, ausfallen. Das meldet der Abfallwirtschaftsbetrieb im Landkreis Wolfenbüttel (ALW). Dies betreffe ebenso die Sperrmüllabfuhr als auch den Containerdienst. In der gesamten Woche vom 8. bis 12. Februar könne es kurzfristig zu Einschränkungen in den regulären Abfuhren sowie im Containerdienst oder der Sperrmüllabfuhr kommen.

Kein gefahrloses Erreichen garantiertt

Aktuell sei bis Dienstagmorgen mit Schneefall zu rechnen. Daher sei ein gefahrloses Erreichen der zu leerenden Abfallbehälter mindestens an diesem Montag nicht gewährleistet, heißt es. Ebenso sei nicht gewährleistet, dass sämtliche Straßenabschnitte befahrbar seien.

Situation werde ständig neu bewertet

Die Situation werde aufgrund der Wetterverhältnisse ständig neu bewertet und entsprechend auch unter Berücksichtigung der Sicherheit der Mitarbeitenden des ALW entschieden. Ob die Abfuhren in dieser Woche noch nachgeholt werden, sei abhängig von den Witterungsverhältnissen. Weitere Infos: www.alw-wf.de.

red