Klein Schöppenstedt. Der Mann nahm einer Frau in Klein Schöppenstedt die Vorfahrt. Ein Alkoholtest der Polizei ergab, dass der Mann betrunken war.

Mann baut betrunken Unfall in Klein Schöppenstedt

Ein 44-jähriger Fahrer ist am Dienstagnachmittag mit seinem Audi um 17.15 Uhr in Klein Schöppenstedt von der Straße Schmiedeberg in die Helmstedter Straße abgebogen, hat hierbei einer 44-jährigen Autofahrerin die Vorfahrt genommen und ist mit ihr zusammengestoßen.

Ein Alkoholtest ergab 3,24 Promille

Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten laut Polizei deutliche Anzeichen einer Alkoholisierung des Unfallverursachers fest – ein Alkoholtest ergab 3,24 Promille. Die Beamten veranlassten eine Blutprobenentnahme und stellten den Führerschein des Mannes sicher. Zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

red