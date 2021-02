Unfall: Autofahrer übersieht in Wolfenbüttel ein Motorrad

An der Kreuzung Halberstädter Straße, Wendessener Straße und Ginsterweg ereignete sich am Dienstag, 16. Februar, um 16.20 Uhr, ein Verkehrsunfall, am ein Auto und ein Motorrad beteiligt waren. Nach Angaben der Polizei übersah der 80-jährige Fahrer des Autos vermutlich aus Unachtsamkeit das Motorrad eines 18-jährigen Fahrers und nahm diesem die Vorfahrt. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich kam es dann zur Kollision. Laut Polizeibericht entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

