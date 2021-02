Krötenwanderung: Straßen im Kreis Wolfenbüttel gesperrt

Wolfenbüttel. Damit Lurche und Grasfrösche sicher an ihre Laichorte gelangen, sichert der Landkreis zur Nachtzeit einige Strecken. Wir geben eine Übersicht.

Bald beginnt aufgrund der milden Witterung die Wanderungszeit von Kröten, Fröschen und Molchen. Viele von ihnen sterben jedoch auf den Straßen, bevor sie sich paaren und Nachwuchs zeugen können. Wie der Landkreis Wolfenbüttel informiert, werden zum Schutz von Tieren und Autofahrern vorübergehend einige Straßen gesperrt. Schilder sollen auf Sperrungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen aufmerksam machen.

Bei Temperaturen von über fünf Grad Celsius begeben sich Erdkröte und Grasfrosch jährlich zur Paarung zurück an ihre Geburtsgewässer und legen dabei Entfernungen von etwa 2,5 Kilometern zurück.

Das Auto als Feind

Der größte Feind der Lurche ist das Auto. Die geringe Wandergeschwindigkeit der Amphibien – sie benötigen bis zu fünf Minuten zum Überqueren einer Straße – gefährden ihre Bestände laut Mitteilung des Landkreises stark. Als wechselwarme Tiere verweilten die Amphibien außerdem gern etwas länger zum Wärmen auf dem Asphalt.

Krötenzäune führen die Lurche daher zu ebenerdig vergrabenen Eimern. Sie fallen hinein und werden von ehrenamtlichen Naturschützerinnen und -schützern über die Straße getragen.

Schutz vor Ausweichmanövern

Wie der Landkreis ankündigt, werden dafür kurzzeitig einige Straßen für den Autoverkehr gesperrt. Diese Maßnahmen soll auch die Autofahrer vor gefährlichen Ausweichmanövern, die leicht zu Unfällen führen können, bewahren.

Zwischen 19 und 6 Uhr

Amphibien bevorzugen die Dämmerung und die ersten Nachtstunden für ihre Wanderung. Daher werden die Sperrungen meist zwischen 19 Uhr abends und 6 Uhr morgens eingerichtet. Auf die Sperrungen und Geschwindigkeitsbegrenzungen wird durch Schilder hingewiesen.

Laut Landkreis werden die Tiere anschließend von geschulten Helfern nach ihrer Art bestimmt, gezählt und zum Laichgewässer gebracht. Daher wird in der Mitteilung darum gebeten, die Tiere in den Eimern zu lassen. Falls Amphibien beim Spazierengehen auf der Straße gefunden werden, können diese in einen der Eimer gelegt oder bei geschlossenen Eimern hinter den Amphibien-Zaun gesetzt werden.

Die betroffenen Straßen und Strecken

An diesen Straßenabschnitten sind Krötenzäune aufgebaut:

• B 82 am westlichen Ortsausgang von Beuchte

• L 635 zwischen Cremlingen und Hordorf

• K 141 Weddel Richtung Klein Schöppenstedt

• K 631 bei Cremlingen ab Kreisel Richtung Schandelah

• Wittmar, Asseweg zwischen Sportplatz und Assewirtschaft

Diese Straßen werden während der Amphibienwanderzeit für maximal 20 Nächte gesperrt:

• K 54 Ortsausgang Oelber a.w.W. Richtung Salzgitter-Lichtenberg

• K 156 zwischen Klein Veltheim und Schulenrode

• K 513 zwischen Remlingen und Groß Vahlberg

• K 148 nördlich von Gardessen

• L 629 Reitlingstal im Elm

• Cremlingen, zwischen „Im Rübenkamp“, „Am Papendorn“ und „Ehlerbergstraße“

• K 631 zwischen Hordorf und Essehof

Erstmalig wird die K 629 (ehem. L 629) zwischen Volzum und Lucklum ebenfalls für maximal 20 Nächte gesperrt.





Die jeweiligen Umleitungsstrecken sind ausgeschildert.

Auch an diesen Straßen finden Amphibienwanderungen statt:

• K 31/ K 620 Ortsdurchfahrt Neindorf

• K 31/ K 32 zwischen Kissenbrück und Neindorf

• K 52 zwischen Baddeckenstedt und Sillium

• K 513 Ortsausgang Schöppenstedt Richtung Groß Vahlberg

• Gemeindeverbindungsweg Schladen – Wehre

• K 9 in Eilum

• Wolfenbüttel Adersheim, Straße „Tannhof“

• Wolfenbüttel Stadtgebiet, „Am Schiefen Berg“

Wer sich für den Amphibienschutz engagieren möchte, kann sich an die Mitarbeiter der Unteren Naturschutzbehörde Ulrich Rexhausen, (05331) 84404, oder Carsten Schütte, (05331) 84376, wenden.

