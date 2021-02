Einer 65-Jährigen wurde nach Polizeiangaben am Donnerstag, 18. Februar, zwischen 9.30 und 10 Uhr während des Einkaufs in einem Discounter am Neuen Weg eine Geldbörse mit Inhalt entwendet. Der bislang unbekannte Täter entnahm die Geldbörse unbemerkt aus der am Körper getragenen und verschlossenen Handtasche, heißt es im Polizeibericht. Der entstandene Schaden werde auf rund 150 Euro geschätzt. Zeugen werden gesucht.

Hinweise: (05331) 9330.

red