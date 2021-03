Wolfenbüttel: Fritteuse gerät in Brand - ein Verletzter

In einem Wolfenbütteler Wohnhaus geriet eine Fritteuse in Brand. (Symbolbild)

Zu einer Verpuffung ist es am Dienstagabend in einem mehrgeschossigen Wohnhaus in der Straße „Am Pfingstanger“ gekommen. Laut Informationen der Stadtfeuerwehr geriet eine mit Fett befüllte Fritteuse in Brand. Ein Bewohner hat sich bei einem Löschversuch Brandverletzungen zugezogen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert.

Bewohner konnten sich selbst retten

Für die Feuerwehr und dem Rettungsdienst wurde ein erhöhter Alarm ausgelöst, da Menschenleben in Gefahr waren. Glück im Unglück: Die Bewohner konnten das Gebäude verlassen. Die Drehleiter wurde dennoch vorsorglich ausgefahren.

Feuer ging selbst aus

Nach Informationen der Stadtfeuerwehr erloschen die Flammen sofort selbst, sodass sich der Brand nicht weiter ausbreiten konnte. Die Feuerwehr konnte den Einsatz nach Lüftungsmaßnahmen beenden.