Fahrer flüchtet vor Polizei und rast durch Wolfenbüttel

Ein Autofahrer hat sich am Dienstag, 9. März, gegen 19.30 Uhr in Wolfenbüttel einer Polizeikontrolle entzogen. Nach dem Mann wird gesucht, Zeugen werden um Hinweise gebeten, so die Polizei.

Kontrolle an der Friedrich-Wilhelm-Straße

Eine Streife der Polizei wollte den bislang unbekannten Autofahrer in einem grau-weißen VW Golf in Wolfenbüttel an der Friedrich-Wilhelm-Straße für eine Verkehrskontrolle anhalten, erläutert Polizeisprecher Frank Oppermann. „Der Autofahrer bemerkte offensichtlich die Anhaltezeichen der Polizei, verlangsamte seine Fahrt zunächst, um dann augenscheinlich am rechten Fahrbahnrand anzuhalten. Plötzlich beschleunigte der Unbekannte seinen PKW und bog trotz Rotlicht zeigender Ampelanlage nach links in die Wilhelm-Raabe-Straße ab.“

Fahrtende an der Räubergasse

Im Bereich der Kreuzung zur Campestraße habe der Fahrer beabsichtigt, nach links abzubiegen. Dort sei das Auto jedoch auf der nassen Fahrbahn mit dem Bordstein kollidiert. Der Mann „setzte die Fahrt Richtung Neuer Weg trotzdem fort, bog dort nach rechts ab, um sodann wiederum nach rechts in die Räubergasse abzubiegen. Nach zirka 200 Meter bremste der unbekannte Fahrer den PKW stark ab und flüchtete unerkannt zu Fuß weiter auf der Räubergasse“, heißt es weiter.

Mehr als 90 statt Tempo 30

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen habe der Fahrer nicht ermittelt werden können. Die Polizei sucht nun Zeugen zur Fahrt des Unbekannten, insbesondere werden Autofahrer gesucht, die gefährdet worden sind und zum Beispiel einen Verkehrsunfall nur durch starkes Abbremsen oder durch ein Ausweichmanöver verhindern konnten. Oppermann: „Teilweise fuhr der Unbekannte während seiner Flucht mit einer Geschwindigkeit von über 90 km/h bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h, so auf der Campestraße.“ Das Auto sei sichergestellt worden.

Die Beschreibung des Fahrers

Beschreibung des Fahrers: zirka 20 bis 25 Jahre alt, zirka 1,80 Meter groß, dunkle kurze Haare, dunkel gekleidet, trug ein Basecap mit dem Schirm nach hinten. Die polizeilichen Ermittlungen laufen, Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

Zeugen melden sich unter: (05331) 9330.

red