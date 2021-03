Elias R. aus Wolfenbüttel wird vermisst – Zeugen gesucht

Wolfenbüttel. Am 15. März hat er seine Wohngruppe in Wolfenbüttel mit dem Ziel Hannover verlassen. Nach Auffinden lief er am 18. März erneut weg. Foto im Artikel.

Die Polizei Hannover sucht nach eigenen Angaben seit dem Abend des Freitags, 18. März, nach dem zwölfjährigen Elias R. aus Wolfenbüttel. Er habe an dem Tag gegen 17.30 Uhr eine innerstädtische Aufnahmeeinrichtung des Jugendamts in Hannover verlassen und habe bislang nicht wieder angetroffen werden können. Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Elias R. Foto: Polizeidirektion Hannover

Hintergrund: Am Montag, dem 15. März, hat Elias R. seine Wohngruppe am Stadtrand von Wolfenbüttel mit der mutmaßlichen Zielrichtung Hannover verlassen, so die Polizeidirektion Hannover. „Am Donnerstag, 18. März, konnte er im Rahmen einer Suchaktion durch die Polizei Hannover im Stadtteil Lahe angetroffen und an das zuständige Jugendamt übergeben werden.“ Am selben Tag habe er die Unterkunft des Jugendamts in Hannover wieder verlassen sei seitdem verschwunden. Er sei dort zuletzt gegen 17.30 Uhr gesehen worden.

Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen sowie Ermittlungen zu seinem Aufenthaltsort führten bislang nicht zum Auffinden des Zwölfjährigen, so die Polizei weiter.

Elias ist demnach zirka 1,30 Meter groß, hat schwarzes Haar und ist mit einer dunkelblauen Jogginghose und einer roten Allwetterjacke bekleidet. Zuletzt hatte er einen schwarz-grünen Schulrucksack und einen roten Regenschirm bei sich.

Die Polizei sucht Zeugen, die Elias R. gesehen haben oder Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben können. Diese werden gebeten, sich unter (0511) 1093217 bei der Polizeidirektion Hannover oder unter (05331) 9330 zu melden.

