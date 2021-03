Wolfenbüttels Schulen wünschen sich attraktive Schulhöfe

Am Gymnasium Große Schule will die Stadt demnächst das Elster- und Geitel-Haus umfangreich sanieren.

Nicht nur an den Grundschulen der Stadt sind aufgrund der steigenden Schülerzahlen bauliche Veränderungen erforderlich. Auch an den weiterführenden Schulen in Trägerschaft der Stadt sind Baumaßnahmen erforderlich, um die Schulen zukunftsfähig aufzustellen. Das wurde in der jüngsten Schulausschusssitzung deutlich, als die Schulverwaltung den Schulbericht vorstellte. Für den Schulbericht hatte die Schulverwaltung auch die Wünsche der Schulen an den Schulträger abgefragt.

Zu den weiterführenden Schulen in Trägerschaft der Stadt gehören neben der Erich-Kästner-Hauptschule noch die Leibniz-Realschule sowie die drei Gymnasien Große Schule, Theodor-Heuss-Gymnasium und Gymnasium im Schloss. Für die beiden ebenfalls im Stadtgebiet angesiedelten Integrierten Gesamtschulen ist der Landkreis der Schulträger. Das gilt auch für die Berufsbildenden Schulen. Die Wünsche der weiterführenden Schulen in Trägerschaft der Stadt fasste Stadtrat Thorsten Drahn wie folgt zusammen: Erweiterungs- und Sanierungsmaßnahmen an den gymnasialen Standorten, bedarfsgerechte Ausstattung der Schulen mit digitalen Medien sowie Sanierung und Neugestaltung der Schulhöfe. Und das sind die Wünsche im Einzelnen:

Hauptschule Erich Kästner Schule: Zwar wird seit Jahren der Hauptschule das Ende prophezeit, aber in der Realität sieht es ganz anders aus. Die Schule hat eine stabile Zweizügigkeit mit 14 Klassen. Die als Offene Ganztagsschule angelegte Hauptschule verfügt auch über genügend Klassen- und Fachräume. Die Schule wünscht sich laut Schulleiter Steffen Wünsch die Fortsetzung der Digitalisierung in den Fachbereichen, die Umstellung von Doppel- auf Einzeltische sowie die Sanierung der alten Toiletten im Haupttrakt.

Leibniz-Realschule: Laut Stadtrat Thorsten Drahn ist die Leibniz-Realschule nach Abschluss der jahrelangen Sanierungsmaßnahmen zu einer „sehr schönen Schule“ geworden, die zudem steigende Schülerzahlen zu verzeichnen hat. Schulleiterin Sabine Nolte sieht vor allem in der Schulhofgestaltung sowie in der Ausgestaltung des Computerraum Handlungsbedarf.

Theodor-Heuss-Gymnasium: Die Sanierung der Aula ist bereits in Angriff genommen. Sie soll im Herbst beendet werden, war aus der Schulverwaltung zu erfahren. Schulleiterin Sandra Feuge hat aber noch weitere Wünsche an den Schulträger und zwar die Sanierung der alten Sporthalle sowie eine grundlegende Ertüchtigung des Sportplatzes. Und auch diese Schule wünscht sich eine Schulhofgestaltung.

Gymnasium Große Schule: Eine Schulhofsanierung wünscht sich laut Dr. Ute Krause auch die Große Schule. Wie bereits berichtet soll zudem der Zugang zum Schulhof für Passanten gesperrt werden. Außerdem steht die Sanierung des Elster- und Geitelhauses auf der Tagesordnung, die 2023/24 erfolgen soll, so die Mitteilung der Schulverwaltung.

Gymnasium im Schloss: Die mit 1277 Schülerinnen und Schülern größte Schule der Stadt muss auf eine Entscheidung der Politik noch warten. Es geht um die Frage, ob die sogenannte Landwirtschaftsschule verkauft oder saniert wird. Sollte es tatsächlich zum Verkauf des Gebäudes am Schlossplatz kommen, so ist als Kompensation ein Neubau für das Gymnasium in der Nähe des Spinnerei-Parkplatzes im ehemaligen herzöglichen Obstgarten vorgesehen. Die Schule wünscht sich zudem, so Schulleiter Oliver Behn, den Bau eines „Bootshauses“ im Bereich des neuen Jugendgästehauses für die schuleigenen Kanus, den Abschluss der Brandschutzmaßnahmen in der Schule sowie eine teilweise Nutzung des Fahrradkellers als Fahrradwerkstatt.