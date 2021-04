Geflügelpest in Wolfenbüttel: Sperrbezirk weg, aber Stallpflicht

Die Veterinärabteilung des Landkreises hebt zu Mittwoch, 14. April, die umfassenden Restriktionszonen (Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet) auf. Diese waren nötig, um die Ausbreitung der Geflügelpest zu verhindern, aufgetreten in einer privaten Geflügelhaltung. Sperrbezirk und Beobachtungsgebiet betrafen Bereiche in den Samtgemeinden Elm-Asse, Sickte und der Einheitsgemeinde Cremlingen, so die Verwaltung. Die Stallpflicht gelte aber als Schutzmaßnahme weiterhin. Der Kreis hatte am 5. März die Aufstallung im gesamten Kreisgebiet angeordnet.

Hausgeflügelbestände gefährdet

Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten und Gänse müssen demnach im Stall oder einer anderen gegen Wildvögel gesicherten Vorrichtung verbleiben. Nach der aktuellen Einschätzung des Friedrich-Loeffler-Instituts (FLI) sei das Risiko nach wie vor sehr hoch, dass die Geflügelpest in Hausgeflügelbestände eingeschleppt werde.

Versorgung sicher gestalten

Der Kontakt zwischen Geflügelhaltungen und Wildvögeln sei soweit wie möglich zu unterbinden. Insbesondere sei die Versorgung der Tiere so zu gestalten, dass Wildvögel zu Futter, Tränkwasser und Einstreumaterial keinerlei Zugang hätten. Stallungen dürften nicht von Unbefugten betreten werden. Außerdem sei grundsätzlich Schutzkleidung zu tragen. Zur Desinfektion des Schuhwerks seien geeignete Einrichtungen, etwa Desinfektionsmatten, zu verwenden.

Bestände müssen gemeldet werden

Die Veterinärabteilung weist darauf hin, dass auch kleine Betriebe mit sehr geringen Beständen und Hobbyhalter verpflichtet sind, ihre Haltung zu melden. Bisher nicht gemeldete Geflügelhaltungen sollten daher unverzüglich bei der Veterinärabteilung angezeigt werden.

