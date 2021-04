20-Jährige fährt in Wolfenbüttel ohne Führerschein

Die Polizei hat nach eigenen Angaben am vergangenen Sonntag, 25. April, gegen 20 Uhr eine 20-jährige Autofahrerin kontrolliert, die mit einem Auto „auffällig langsam“ auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums an der Schweigerstraße in Wolfenbüttel unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die 20-Jährige nicht im Besitz eines Führerscheines ist und offensichtlich Fahrübungen machte, heißt es im Polizeibericht. Die Weiterfahrt sei untersagt, entsprechende Ermittlungsverfahren seien eingeleitet worden.

red