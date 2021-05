Unfallverursacher flieht in Wolfenbüttel vom Parkplatz

Eine böse Überraschung erlebte ein Autofahrer, der seinen blauen Hyundai am Freitag von 9.05 bis 9.40 Uhr auf dem Parkplatz am E-Center an der Schweigerstraße in Wolfenbüttel geparkt hatte.

Unbekannter beschädigt das am E-Center Schweigerstraße geparkte Auto

Als er zu seinem Fahrzeug zurückgekommen sei, habe er feststellen müssen, dass sein Auto im hinteren, linken Bereich beschädigt worden war.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise geben können

Der Unfallverursacher sei nicht mehr vor Ort gewesen. Das teilt die Polizei mit. Sie sucht Zeugen: (05331)9330.

red