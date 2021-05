Betrüger gibt sich in Wolfenbüttel als Handwerker aus

Ein Betrüger hat am Freitag gegen 12 Uhr bei einer über 90-jährigen Frau in Wolfenbüttel, Am Heckenkamp, geklingelt. Wie die Polizei meldet, gab er sich als Handwerker aus und habe berichtet, dass ihr Hausdach schadhaft sei. Im Haus habe er dann zudem vorgegeben, einen Wasserschaden festgestellt zu haben und seine Dienste zur Reparatur angeboten.

Die Polizei fragt: Wer wurde noch von falschen Handwerkern angesprochen?

Zum Materialeinkauf habe er eine Vorauszahlung verlangt und erhalten. Zu dem Reparaturtermin sei er nicht erschienen. Zeugen oder Geschädigte, die auch von einem angeblichen Handwerker angesprochen worden sind, melden sich unter (05331) 933-0 bei der Polizei.

red