Kreis Wolfenbüttel bietet Zweitimpfung für in Magdeburg Geimpfte

Wolfenbüttel. Impfberechtigte aus dem Landkreis Wolfenbüttel, die im April in Magdeburg geimpft wurden, könnten nun in Wolfenbüttel die Zweitimpfung empfangen.

Da einige Personen aus dem Landkreis Wolfenbüttel eine Erstimpfung in Magdeburg empfangen hätten und nun dort keine Zweitimpfung möglich ist, sollen diese Personen nun die Zweitimpfung in Wolfenbüttel empfangen können. Damit komme der Landkreis Wolfenbüttel, laut einer Mitteilung einigen Betroffenen entgegen, die Absagen von der Stadt Magdeburg erhalten hätten. Anfang April habe die Stadt Magdeburg zu Impfungen mit Astrazeneca aufgerufen – auch Bürgerinnen und Bürger, die nicht in Magdeburg oder Sachsen-Anhalt wohnen, hätten sich kurzfristig in Magdeburg impfen lassen dürfen. Auch aus dem Landkreis Wolfenbüttel hätten einige Personen dieses Angebot angenommen.

Die Stadt Magdeburg habe nun allen Betroffenen den Termin für die Zweitimpfung abgesagt – den Impfstoff benötige die Stadt nun ausschließlich für die eigenen Bürgerinnen und Bürger. Die Erstgeimpften aus dem Landkreis Wolfenbüttel stünden nun vor einem Problem, da sie weder über das Terminvergabeportal des Landes noch über ihre Hausarztpraxen Termine für eine Zweitimpfung bekommen könnten. Sowohl das Impfmanagement des Landes, das die Termine und somit auch die Impfstoff-Lieferungen an die Impfzentren koordinieren, sowie die Hausarztpraxen sehen immer die Vergabe von zwei Terminen vor.

Betroffene sollen sich per E-Mail beim Impfzentrum Wolfenbüttel melden

Abweichungen hiervon seien nicht vorgesehen, da es zu zeitaufwendigen Umplanungen führen kann. Das Team des Impfzentrums biete den betroffenen Personen folgende Lösung an: Sie können sich per E-Mail an die Adresse impfzentrum-termine@lk-wf.de wenden.

Zur Identifikation solle das Absage-Schreiben aus Magdeburg und eine Kopie des Impfausweises vorgelegt werden, in der die erste Impfung erkennbar ist. Das Team des Impfzentrums werde jeder Person einen individuellen Termin im Impfzentrum ermöglichen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt ist noch nicht sichergestellt, dass für die Zweitimpfung Impfstoff von Astrazeneca zur Verfügung steht, eventuell werde diese Zweitimpfung daher mit einem mRNA-Impfstoff von Biontech oder Moderna erfolgen.