Cornelia Schilling (Naturschutzbund Kreisgruppe Wolfenbüttel, von links), Udo Berger (Angelsportverein Wolfenbüttel) und Ralf Gerken (Anglerverband Niedersachsen) befürchten, dass die geplante Wasserkraft-Forschungsanlage am Juliusstädter Wehr eine Gefahr für Fische ist.

Wolfenbüttel. Am Juliusstädter Wehr in Wolfenbüttel soll Wasserkraft erforscht werden. Die Angler und der Nabu halten nichts von der Idee. Fische seien in Gefahr.