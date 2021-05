Stadtwerke Wolfenbüttel starten mit Einbau smarter Stromzähler

Die Stadtwerke Wolfenbüttel wollen nach eigenen Angaben weitere Weichen auf dem Weg zur klimaneutralen Stromversorgung stellen. Nach Pfingsten beginnt demnach der Einbau von 1200 intelligenten Messsystemen. Zunächst werden die sogenannten Smart-Meter laut Unternehmen in den Wohngebäuden am Pfingstanger und Am Brückenbach/Ringstraße gegen die bisherigen Zähler getauscht. In diesem Gebiet übernehmen die Stadtwerke als grundzuständiger Messstellenbetreiber den Einbau der Zähler.

Zwei technische Komponenten sind für Umstellung nötig

„Klimaneutrale Stromquellen wie Photovoltaik- und Windenergieanlagen produzieren Energie wetterabhängig. Um das Naturangebot optimal nutzen zu können, ist es wichtig, Stromerzeugung und -bedarf aufeinander abzustimmen. Intelligente Kommunikationstechnik im Netz schafft dafür die Grundlage“, wird Matthias Tramp, technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Wolfenbüttel, in der Mitteilung zitiert. Damit aus einem Stromzähler ein Smart-Meter wird, bedürfe es zweier technischer Komponenten: Zunächst werde der alte analoge Ferraris-Zähler gegen eine neue digitale Messeinrichtung getauscht. Werde dieser digitale Stromzähler zusätzlich mit einem Kommunikationsmodul – dem sogenannten Smart-Meter-Gateway – ausgestattet, dann spreche man von einem intelligenten Messsystem, einem Smart-Meter. Über eine Datenverbindung tauschten sich der Stromzähler und der Energieversorger digital und verschlüsselt über Verbrauch und Prognose an Energie aus. Damit werde der Strombedarf planbarer, die Netze sicherer und stabiler, heißt es.

Jeder kann eigenen Stromverbrauch in Echtzeit verfolgen

Der Wechsel auf ein intelligentes Mess-System lohne sich, denn damit könne jeder über ein Internetportal den eigenen Stromverbrauch detailliert in Echtzeit verfolgen und analysieren. Damit ließen sich Stromfresser aufspüren. Das senke den Verbrauch und komme dem Klima und dem eigenen Geldbeutel zugute. Außerdem entfalle die Zählerablesung durch den Ableser, da die Daten automatisch an den Energieversorger übertragen würden.

Kunden sollen 14 Tage vorab informiert werden

Die Stadtwerke wollen ihre Kunden schriftlich 14 Tage vorher über den Zählerwechsel informieren. Für den Tausch, der etwa 30 Minuten dauere, brauchten die Monteure Zugang zum Zählerkasten. In dieser Zeit werde die Stromversorgung unterbrochen. Elektronische Geräte wie Computer, Telefon-, Satelliten- oder Stereoanlagen sollten währenddessen vom Netz getrennt werden. Der Monteur werde Corona-Schutzausrüstung tragen und sich ausweisen.

Die Umstellung auf digitale Messtechnik schreibe das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende vor. Bis 2032 müssten demnach alle Haushalte mit einem digitalen Zähler ausgestattet sein. Auch Ökostrom-Erzeuger – wie etwa Betreiber von Photovoltaikanlagen oder Blockheizkraftwerken – erhielten künftig ein intelligentes Mess-System.

