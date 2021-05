Wolfenbüttel. Bei ihnen muss eine Infektion in den vergangenen sechs Monaten nachgewiesen sein. 1800 Menschen betrifft das.

Corona-Betroffene Kreis Wolfenbüttel verschickt Nachweise an Genesene

Das Gesundheitsamt im Landkreis Wolfenbüttel wird Bescheinigungen an diejenigen versenden, bei denen in den vergangenen sechs Monaten eine Corona-Infektion durch einen Labortest nachgewiesen wurde und die ihren Wohnsitz im Landkreis Wolfenbüttel haben. Das betrifft rund 1800 Menschen im Landkreis, teilt die Verwaltung mit.

Hintergrund ist demnach, dass Genesene, vollständig gegen das Coronavirus Geimpfte (mindestens 15 Tage nach der Zweitimpfung) sowie Personen mit einem bescheinigten negativen Schnelltestergebnis (aktuell gültig für 24 Stunden) ihren Status bei bestimmten Dienstleistungen nach der derzeit gültigen Corona-Verordnung nachweisen müssen. Das betreffe etwa körpernahe Dienstleistungen (wenn nicht durchgängig eine Maske getragen werden kann), aber auch den Besuch von außengastronomischen Angeboten und den Einkauf in Geschäften, die nicht mit Gütern des täglichen Bedarfs handeln (zum Beispiel Textilmode- oder Spielzeuggeschäfte).

Wichtige Corona-Regeln und Infos für die Region

Um die Corona-Fallzahlen zu senken und damit auch die intensivmedizinischen Abteilungen in Deutschlands Kliniken zu entlasten, gibt es die sogenannte Bundes-Notbremse. Ausgangssperre, Kontaktverbot, die neuen Shopping-Regeln: Wir erklären, was sich mit der Inzidenz 100 alles ändert – und was nicht.

Aber warum unterscheiden sich ab und an die Corona-Zahlen der Bundesbehörde von denen der Kommunen? Die Antwort lesen Sie hier.

Und hier finden Sie wichtige Infos zum Thema Impfen:

Die Corona-Lage in der Region

Unsere Redaktionen sammeln alle wichtigen lokalen Infos zum Coronavirus auf FAQ-Seiten, die stets aktualisiert werden. Online sind die Überblicke aus Braunschweig, aus Wolfsburg, aus Wolfenbüttel, aus Gifhorn, aus Salzgitter, aus Peine und Helmstedt sowie aus Osterode.

Hier finden Sie eine Übersicht über die Corona-Lage im gesamten Bundesland Niedersachsen.

Eine Genesenen-Bescheinigung wird laut Kreis ausgestellt, wenn eine Infektion mit dem Coronavirus durch einen Labortest nachgewiesen wurde. Die Infektion darf dabei nicht länger als sechs Monate her sein. Gleichzeitig gilt der Nachweis erst, wenn der Labortest nicht jünger als 28 Tage ist. Die Genesenen-Nachweise sollen bis zum 11. Juni verschickt werden. Wer bis dahin noch keinen Nachweis, trotz nachgewiesener Infektion, erhalten hat, kann sich an das Gesundheitsamt unter genesen@lk-wf.de oder (05331) 84503 wenden.

Ab Juni des Jahres werden durch das Gesundheitsamt bei neu ausgestellten Quarantänebescheiden die Genesenen-Nachweise gleich mitgeschickt, heißt es weiter. red