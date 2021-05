Verfolgungsjagd mit PKW Polizei verfolgt Autofahrer in Wolfenbüttel und auf Autobahn

Zu einer Verfolgungsfahrt kam es am Freitag gegen 6.50 Uhr in Wolfenbüttel und Umgebung. Die Polizei wollte nach eigenen Angaben nach Hinweisen, dass ein Mann regelmäßig ohne Führerschein fahre, einen PKW auf der Straße Alter Weg kontrollieren. Doch der Fahrer ignorierte das Signal zum Anhalten, so die Polizei.

Unbekannter begeht mehrere Verstöße gegen StVO

Er habe dann eine rote Ampel und Vorfahrten missachtet, riskante Überholmanöver gestartet und sei deutlich zu schnell unterwegs gewesen. Auf einer Autobahnabfahrt habe die Polizei den Wagen aus den Augen verloren. Er habe unerkannt flüchten können. Wer durch den Mann gefährdet worden sei, soll sich bei der Polizei melden unter (05331) 9930.

