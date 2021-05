Heiningen. Zu einem Unfall kam es am Sonntagabend auf der Hauptstraße in Heiningen. Ein Quad stieß mit einem Pedelec zusammen.

Die Polizei war in Heiningen im Einsatz. (Symbolbild)

Pedelec und Quad stoßen in Heiningen zusammen

Auf der Hauptstraße in Heiningen kam es am Sonntag kurz vor 18 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem Quad und einem Pedelec. Ein 39-Jähriger war laut Polizei mit seinem Pedelec auf dem Radweg aus Richtung Dorstadt unterwegs gewesen, als ein 65-Jähriger mit seinem Quad von der Straße Am Inselteich auf die Hauptstraße habe einbiegen wollen.

Quadfahrer übersieht die Vorfahrt des 39-Jährigen

Er habe dabei die Vorfahrt des Pedelecfahrers übersehen und sei frontal gegen das Rad gefahren. Der 39-Jährige habe sich durch den Sturz leicht verletzt. Schadenshöhe: 1500 Euro.

red