Wolfenbüttel. Bei zwei Einbrüchen in der Schweigerstraße in Wolfenbüttel kann die Polizei einen Tatzusammenhang nicht ausschließen. Sie sucht nun Hinweise.

Bei zwei Einbrüchen in Geschäfte in Wolfenbüttel versuchten die Täter unter anderem einen Tresor zu öffnen. (Symbolbild)

Einbruch Wolfenbüttel Einbrecher steigen in zwei Geschäfte in Wolfenbüttel ein

Unbekannte Täter gelangten vermutlich zwischen Samstag, 22. Mai, und Dienstag, 25. Mai, jeweils nach Aufhebeln eines Fensters in zwei Einzelhandelsgeschäfte in der Schweigerstraße in Wolfenbüttel. Nach ersten Erkenntnissen gingen die Einbrecher in einem der Geschäfte einen Tresor an. Im zweiten Fall stahlen die Täter laut Polizei augenscheinlich nichts. Zum Sachschaden machte die Polizei keine Angaben, nahm aber Ermittlungen auf. Ein Tatzusammenhang könne nicht ausgeschlossen werden. Hinweise: (05331) 933-0.