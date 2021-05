DRK-Ortsverein Halchter holt Fest zum 50. Jubiläum nach

Eine erfolgreiche Blutspende-Veranstaltung legte den Grundstein für den Ortsverein Halchter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), der in diesen Tagen 50 Jahre alt wird. Anlässlich dieses Jubiläums ließ Tobias Liersch, Vorsitzender des Ortsvereins, jetzt ein Schild restaurieren, das an der Grundschule im Ort auf die dortige Präsenz der Rotkreuzler hinweist. Das teilt der Ortsverein mit.

Los ging es in Halchter 1971 mit einer Blutspende-Veranstaltung. „Es kamen 70 Spender. Daraufhin regten der damalige Geschäftsführer Helmut Eß sowie Dietrich Rehnert aus dem Vorstand des Kreisverbandes an, einen DRK-Ortsverein zu gründen“, erinnert sich Horst Luthien. Er gehörte zu den ersten Blutspendern und den Gründungsmitgliedern des Ortsvereins und war dessen Vorsitzender von 1975 bis 2018.

DRK-Mitglieder richten Räume in Schule selbst her

„Wir bezogen zunächst Räume im Ziegenberg. Dort war auch unser Jugendrotkreuz untergebracht, das bis 1991 aktiv war und viele Preise bei den Wettbewerben gewonnen hat“, berichtet Luthien. Später zog der Verein in die Grundschule. „Dort haben wir in Eigenleistung die Räume in der untersten Etage umgebaut. Sie werden allerdings heute von der Schule genutzt“, erklärt Luthien, dessen Frau Beate sowie Lieselotte Biethan und Georg Grosser zu den noch lebenden Gründungsmitgliedern zählen.

Der DRK-Ortsverein Halchter hat inzwischen seine Lagerräume im obersten Stockwerk der Schule. Ein Schild vor dem Gebäude weist darauf hin – und erstrahlt nach der Sanierung im neuen Glanz. Tobias Liersch hatte zunächst für das Jubiläum einen „Tag des Roten Kreuzes“ geplant. „Wir mussten pandemiebedingt leider alles absagen“, sagt der Vorsitzende. Der Ortsverein wolle das aber nachholen.

Liersch hatte 2018 den Vorsitz von Luthien übernommen und leitet seitdem den Ortsverein mit derzeit 123 Mitgliedern. Zu den Aktivitäten des Roten Kreuzes in Halchter gehören weiterhin die gut besuchten Blutspende-Termine. Ansonsten würden alle Aktivitäten derzeit ruhen. Die Jugendarbeit in Halchter zu stärken, sei eines seiner Anliegen für die Zukunft des Ortsvereins, blickt der Vorsitzende voraus.

red