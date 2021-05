Mann fährt in Schöppenstedt mutmaßlich unter Rauchmitteleinfluss

Schöppenstedt. Die Polizei hielt einen 50-Jährigen in Schöppenstedt an und stellt bei ihm mutmaßlich einen Betäubungsmitteleinfluss fest

In Schöppenstedt hielt die Polizei den Mann gegen 20.30 Uhr an.

Eine Streife der Polizei kontrollierte am Mittwochabend einen 50-jährigen Autofahrer, der mit seinem Auto in Schöppenstedt in der Elmstraße unterwegs war. Bei der Kontrolle hätten sich Hinweise auf eine mutmaßliche Betäubungsmittelbeeinflussung des Fahrers ergeben, was laut Polizei durch einen Schnelltest bestätigt worden sei. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

red