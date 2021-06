Einen Förderbescheid über eine Zuwendung in Höhe von maximal 71.250 Euro für die Erstellung eines Feinkonzeptes für die Errichtung eines Regionalen Versorgungszentrums in Baddeckenstedt übergab Niedersachsens Regionalministerin Birgit Honé im Beisein der Landtagsabgeordneten Dunja Kreiser (links) sowie des Sozialdezernenten Bernd Retski und des Baddeckenstedter Samtgemeindebürgermeister Klaus Kubitschke an Wolfenbüttels Landrätin Christiana Steinbrügge.