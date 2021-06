Wolfenbütteler Polizei fasst flüchtenden Dieb

Ein 16-jähriger Jugendlicher entwendete am Freitagabend um 19.35 Uhr aus den Auslagen eines Baumarktes in der Straße Am Rehmanger diverse Badarmaturen im Gesamtwert von etwa 500 Euro und flüchtete damit aus dem Geschäft. Der dort tätige Ladendetektiv bemerkte den Diebstahl, nahm die Verfolgung auf und verständigte die Polizei. Gemeinsam konnte der Täter gestellt werden. Da von der Polizei keine Angehörigen ermittelt werden konnten, wurde der Jugendliche in eine Jugendeinrichtung gebracht. Die Gegenstände wurden dem Eigentümer ausgehändigt.

