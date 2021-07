Die Lukas-Werk Gesundheitsdienste GmbH bekommt eine neue Führung. Simone Wieczorek (links) folgt Petra Sarstedt-Hülsmann, die ab dem 1. Juli in den Ruhestand geht. An ihrem letzten Arbeitstag haben wir die 63-Jährige und ihre Nachfolgerin im Büro in Wolfenbüttel getroffen.