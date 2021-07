Fahrer überschlägt sich im Landkreis Wolfenbüttel mit seinem Auto

Mit 1,67 Promille hat ein 61-jähriger Autofahrer sich am Freitag gegen 14.30 Uhr auf der B 79 zwischen Roklum und Semmenstedt in einer Kurve mit seinem Auto überschlagen. Wie die Polizei weiter mitteilt, sei das Auto mehrere hundert Meter über dem Dach auf der Fahrbahn gerutscht und sei mit mehreren Straßenbäumen kollidiert.

Der Fahrer wird zwischen Roklum und Semmenstedt bei dem Unfall leicht verletzt

Der Fahrer sei leicht verletzt worden. Der Schaden betrage rund 6000 Euro. Der Fahrer müsse nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Am Freitagvormittag ereignete sich auf dem Parkdeck des Einkaufszentrums „Forum“ in Wolfenbüttel eine Sachbeschädigung an einem Auto. Dabei wurde offensichtlich vorsätzlich der Lack der Fahrerseite zerkratzt, teilt die Polizei mit.

Der Täter zerkratzt den Lack eines Autos und einen Blinker vorsätzlich, meint die Polizei

Zudem sei ein Blinker beschädigt worden. Bei dem Fahrzeug handele es sich um einen graufarbenen VW Polo älteren Baujahrs. Da sich die Tat zur Geschäftszeit ereignet habe, sei es nicht unwahrscheinlich, dass der bislang unbekannte Täter bei der Tatausführung beobachtet worden sein könnte.

Zeugenhinweise bitte an das Polizeikommissariat Wolfenbüttel, (05331)933-0.

